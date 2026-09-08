محافظ أسوان يتابع جهود القافلة الطبية المجانية للعيون بقرية الإمبركاب بنصر النوبة.. وإجراء الكشف على 400 حالة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود تنظيم القافلة الطبية المجانية للعيون ، والتى تم تنفيذها داخل مجمع نبى الرحمة بقرية الإمبركاب، بالتعاون مع جمعية قسطل الخيرية، وبالمشاركة مع مستشفى المغربى للعيون بالقاهرة، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأهالى .

متابعة أعمال القافلة وتجهيزات الفحص الطبى

وفى هذا الإطار ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز بمتابعة جهود القافلة حيث تفقد شحات أحمد مدنى رئيس قرية الدكة أعمال القافلة الطبية للعيون، والتى شهدت توفير سيارات وتجهيزات متنقلة لفحص العيون والعيادات المتنقلة التابعة لإحدى الشركات الخاصة بالصناعات الدوائية، والتى تأتى ضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية، والتى تستهدف دعم القرى والمدارس والمناطق النائية بمختلف المحافظات .

الكشف على 400 حالة وتنسيق لإجراء العمليات مجاناً

واستهدفت القافلة الطبية توقيع الكشف والفحوصات اللازمة على نحو 400 حالة من الأطفال وكبار السن، مع التنسيق لإجراء العمليات الجراحية اللازمة بالمجان للحالات المستحقة، بما يسهم فى توفير الرعاية الطبية المتخصصة والتيسير على الأهالى، خاصة بالمناطق والقرى الأكثر إحتياجاً .

تواصل محافظة أسوان دعم القوافل الطبية والمبادرات المجتمعية لتوفير الخدمات الصحية المتخصصة لأهالى القرى والمناطق النائية، والتيسير عليهم فى الحصول على الرعاية الطبية والعلاجية بالمجان .