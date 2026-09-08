مستشار الرئيس يتابع مشروعات «حياة كريمة» بأسوان ويوجه بتسريع معدلات التنفيذ

عقد الفريق محمد فريد حجازى مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة" إجتماعاً موسعاً مع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، بحضور ممثلى الوزارات والجهات المعنية، وكذا مسؤولى الجهات المختصة بقطاعات العمل العام بمحافظة أسوان ، وذلك للمتابعة الدقيقة لآخر التطورات بالمشروع القومى العملاق ، والوقوف على الموقف التنفيذى وإيجاد حلول عاجلة لأى عقبات قد تؤثر على معدلات التنفيذ .

ويأتى ذلك من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقرى المرحلة الأولى بمبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

الإشادة بجهود محافظة أسوان لدفع معدلات التنفيذ

وخلال الاجتماع ، وجه مستشار رئيس الجمهورية الشكر لمحافظ أسوان على الجهود المبذولة للدفع بمعدلات التنفيذ بما يسهم فى سرعة الإنتهاء من المشروعات وتحقيق العوائد الإيجابية المستهدفة ، والتى تصب فى صالح المواطن الأسوانى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له .

التأكيد على التنسيق والإلتزام بالبرامج الزمنية

وأكد الفريق محمد فريد حجازى أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات للإسراع بالخطوات التنفيذية بمشروعات المبادرة ، والتى يتم تنفيذها من خلال الوزارات والجهات المعنية ، مشيراً إلى أن الموقف التنفيذى يتم متابعته أولاً بأول لإستكمال المرحلة الأولى من المشروع القومى والإنتهاء منها بشكل كامل، وهو ما يتطلب زيادة وتيرة العمل والإلتزام بالتوقيتات والبرامج الزمنية المحددة .

حياة كريمة .. ملحمة وطنية لتحسين جودة الحياة

ومن جانبه، أكد المهندس عمرو لاشين أن مشروع "حياة كريمة" جسد ملحمة وطنية عظيمة، بإعتباره أكبر مشروع تنموى فى الجمهورية الجديدة، لما يساهم به فى تحويل حياة ملايين المواطنين بقرى الريف المصرى إلى واقع مختلف، من خلال الإرتقاء بمستوى الخدمات وتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة.

1993 مشروعاً بقرى المرحلة الأولى بأسوان

وأوضح المحافظ أن إجمالى عدد المشروعات المدرجة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية داخل 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ، يصل إلى 1993 مشروعاً ، مشيراً إلى تكثيف الجهود من أجل الإسراع بمعدلات التنفيذ ، ليجنى المواطن الأسوانى ثمار هذه الأعمال التنموية ، والتى تحتاج إلى مزيد من التكاتف والتنسيق والعمل بروح الفريق الواحد للإنتهاء منها بشكل كامل فى أقرب وقت ممكن .

متابعة دورية من مستشار رئيس الجمهورية لجهود محافظة أسوان المتواصلة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية للإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بالمرحلة الأولى ، والتى تضم 1993 مشروعاً داخل 100 قرية بما يضمن الإنتهاء منها وتحقيق أهداف المبادرة فى تحسين جودة الحياة للمواطنين .