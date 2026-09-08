محافظ دمياط يستقبل المدير التنفيذي لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر

استقبل الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، السفيرة دينا الصيحي، المدير التنفيذي لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، في إطار زيارتها للمحافظة للمشاركة في البرنامج التدريبي المنعقد خلال الفترة من ٧ إلى ١٠سبتمبر ٢٠٢٦ ، والذي يستهدف نشر الوعي المجتمعي والتوعية بمخاطر جرائم الاتجار بالبشر وآليات الوقاية منها.

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وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ دمياط بالمدير التنفيذي لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، مثمنًا الدور الذي يقوم به الصندوق في دعم جهود الدولة لرفع الوعي المجتمعي بقضية الاتجار بالبشر، والتعريف بمخاطرها وسبل الوقاية منها .

وأكد محافظ دمياط، خلال اللقاء، حرص المحافظة الكامل على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون لإنجاح البرامج والمبادرات الهادفة إلى مواجهة تلك القضية، وتذليل أية معوقات قد تواجه تنفيذها، بما يسهم في تحقيق أهدافها وتعزيز الوعي المجتمعي بهذه القضية.

ومن جانبها، أكدت السفيرة دينا الصيحي أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف مكافحة الاتجار بالبشر، انطلاقًا من حرصها على حماية المواطنين وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الجرائم، مشيدةً بما لمسته من وعي واستعداد مجتمعي لدى أبناء المحافظة، وحرص الجهات المعنية على التعاون والتنسيق في هذا الملف.

واستعرضت المدير التنفيذي لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر محاور البرنامج التدريبي، الذي يستهدف رفع كفاءة وبناء قدرات الكوادر التنفيذية المعنية بالتعامل مع جرائم الاتجار بالبشر، والتعريف بالدور الذي يقوم به الصندوق في تقديم سبل الدعم والمساندة للضحايا .

وشهد اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والصندوق، ومتابعة مخرجات البرنامج التدريبي، بما يحقق أهدافه في رفع الوعي المجتمعي بمخاطر جرائم الاتجار بالبشر، والتعريف بآليات الوقاية منها، وبناء قدرات الجهات المعنية بالتعامل مع الحالات، فضلًا عن توفير أوجه الدعم والحماية والرعاية اللازمة للضحايا والناجين.