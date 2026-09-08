قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قادة فرنسا وبريطانيا وكندا: المستوطنات الإسرائيلية تهديد مباشر وعاجل لحل الدولتين
نتنياهو: غيرنا وجه الشرق الأوسط وأزلنا الخطر الإيراني.. وما زال أمامنا إسقاط النظام
الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الداعي لخفض التصعيد ورفض المساس باستقرار الدول العربية
مفتي الجمهورية يدين جريمة تمزيق المصحف الشريف على يد متطرف في نيويورك
عودة إمام عاشور.. قائمة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري
مراد مكرم يكشف كواليس أزمة بيزيرا مع الزمالك: هنعرف مين قاد التمرد
مصر والسعودية تبحثان الخطوات التنفيذية لتصميم وبناء أول قمر صناعي مشترك
الاستثمار تفتح تحقيقا ضد واردات سيراميك وبورسلين مدعومة من الهند.. تفاصيل
الخميس.. انتهاء فترة التقديم على 2898 قطعة أرض سكنية في 17 مدينة جديدة
وزارة العدل تطلق منصة خدمات المحامين للتقاضي الجنائي عن بُعد
ترامب: إيران كانت قريبة جدا من امتلاك سلاح نووي
جنش يقود تشكيل أبو قير للأسمدة أمام الزمالك في الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مراد مكرم يكشف كواليس أزمة بيزيرا مع الزمالك: هنعرف مين قاد التمرد

بيزيرا
بيزيرا
باسنتي ناجي

أثار الفنان مراد مكرم الجدل بشأن أزمة خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، بعد غيابه عن الفريق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن اللاعب موجود حاليًا في القاهرة، تمهيدًا لإنهاء الأزمة والاستفادة المالية من رحيله.

الزمالك

وكتب مراد مكرم عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن بيزيرا سيتم إثبات تغيبه وتمرده في محاضر رسمية، قبل العمل على بيعه والاستفادة من المقابل المالي، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة قد تكشف عن الأشخاص الذين قادوا ما وصفه بـ«التمرد».

وقال مكرم: «هنعرف مين اللي قاد هذا التمرد ومين اللي دفع له علشان يقعد في بيته»، متسائلًا عن سبب تغير موقف اللاعب، خاصة أنه كان في بداية أغسطس يتواصل مع زملائه ويسأل عن موعد معسكر الإعداد ويؤكد رغبته في العودة، قبل أن يتغير موقفه بعد أسبوعين ويعلن عدم رغبته في العودة.

واختتم مراد مكرم حديثه قائلًا: «زي ما كل اللي قبل كده بان، ده كمان هيبان... الأيام بيننا»، مضيفًا: «لو كان الزمالك عطل على حد قبل كده، كان غياب بيزيرا عطله».

بيزيرا الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

أموال

2 مليون جنيه وسبائك ذهب.. حكاية عاطل المقطم نفذ 139 عملية شراء دون سداد

الأهلي

كأس القارات للأندية.. قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي السعودي وصن داونز

ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟

جولة محافظ القليوبية أمس

بعد جولة المحافظ .. لجنة التفتيش المالي والإداري تفحص مدرسة أحمد سمير ببنها

جانب من الجولة

الجلابية ليست السبب.. محافظ القليوبية يكشف سبب إعفاء مدير مدرسة برقطا

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يفوق التوقعات

ترشيحاتنا

ايركايرو

30 طائرة جديدة إيرباص.. صفقة تاريخية لـ إيركايرو بمعرض العلمين

معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

وزارة السياحة والآثار تشارك في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء للترويج للمقصد السياحي المصري

الأرصاد

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهاراً معتدل إلى مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء

بالصور

نجوم "ريد فلاج" ضيوف معكم منى الشاذلي.. تفاصيل الحلقة قبل عرضها

فيلم ريد فلاج
فيلم ريد فلاج
فيلم ريد فلاج

صدمت متابعيها.. منة فضالي تشارك في ترند الثمانينيات بإطلالة جريئة

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

بعد أزمة هبة كامل الصحية.. كل ما تريد معرفته عن سرطان المرارة وأبرز عوامل الخطر وطرق الوقاية

إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة
إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة
إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة

مقاتلات أمريكية وطائرات نقل ومنظومات عسكرية متطورة تتصدر مشهد معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

صورة من مشاركة الولايات المتحدة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الولايات المتحدة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الولايات المتحدة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد