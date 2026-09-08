مراد مكرم يكشف كواليس أزمة بيزيرا مع الزمالك: هنعرف مين قاد التمرد

أثار الفنان مراد مكرم الجدل بشأن أزمة خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، بعد غيابه عن الفريق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن اللاعب موجود حاليًا في القاهرة، تمهيدًا لإنهاء الأزمة والاستفادة المالية من رحيله.

الزمالك

وكتب مراد مكرم عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن بيزيرا سيتم إثبات تغيبه وتمرده في محاضر رسمية، قبل العمل على بيعه والاستفادة من المقابل المالي، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة قد تكشف عن الأشخاص الذين قادوا ما وصفه بـ«التمرد».

وقال مكرم: «هنعرف مين اللي قاد هذا التمرد ومين اللي دفع له علشان يقعد في بيته»، متسائلًا عن سبب تغير موقف اللاعب، خاصة أنه كان في بداية أغسطس يتواصل مع زملائه ويسأل عن موعد معسكر الإعداد ويؤكد رغبته في العودة، قبل أن يتغير موقفه بعد أسبوعين ويعلن عدم رغبته في العودة.

واختتم مراد مكرم حديثه قائلًا: «زي ما كل اللي قبل كده بان، ده كمان هيبان... الأيام بيننا»، مضيفًا: «لو كان الزمالك عطل على حد قبل كده، كان غياب بيزيرا عطله».