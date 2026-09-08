مصر والسعودية تبحثان الخطوات التنفيذية لتصميم وبناء أول قمر صناعي مشترك

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بحثت مصر والسعودية ملامح الخطة التنفيذية لتصميم وبناء أول قمر صناعي "مصري–سعودي" مشترك، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تكنولوجيا الفضاء وتوظيفها في دعم جهود التنمية وخدمة الأولويات المشتركة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور المهندس ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، مع المهندس أحمد بن صالح الغفيلي، ممثل وكالة الفضاء السعودية، وذلك على هامش افتتاح فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026.

وتناول الاجتماع الخطوات التنفيذية للمبادرة، بما يشمل العمل على تصميم وبناء القمر الصناعي المشترك، بما يعكس حرص البلدين على تحويل التعاون الفضائي إلى مشروعات عملية ذات أثر تنموي مستدام.

شارك في الاجتماع من الجانب المصري اللواء مهندس أمير عبد الفتاح مدير شركة "نبتا بلايا" لتكنولوجيا الفضاء التابعة لوكالة الفضاء المصرية، والمهندس هيثم مدحت رئيس الإدارة المركزية لتصميم وتطوير أنظمة الأقمار الصناعية، والدكتور محمد إبراهيم مدير أكاديمية الفضاء بوكالة الفضاء المصرية.

كما شارك من الجانب السعودي عبد الرحمن بن صالح العسكر مدير المراسم بوكالة الفضاء السعودية.

ويأتي اللقاء في إطار العلاقات "المصرية–السعودية"، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون في مجال الفضاء ودعم المشروعات المشتركة التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية في البلدين.