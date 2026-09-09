مرسيدس تبتكر SUV عائمة بإطارات تتحول إلى مجاديف

قدمت شركة مرسيدس بنز طلب براءة اختراع لدى مكتب براءات الاختراع الألماني لنظام تحكم يسمح لسيارات الدفع الرباعي بالطفو على سطح الماء والعبور فوق الأنهار والبحيرات.

ويعتمد النظام المطور على استخدام العجلات والمحركات الأساسية للمركبة لدفعها وتوجيهها في الماء دون الحاجة إلى إضافة مراوح أو نفاثات مائية مخصصة، مما يمثل رؤية هندسية جديدة لفئة السيارات البرمائية.

تقنيات الطفو والاستعانة بوحدات الطفو المدمجة

تعتمد الفكرة التي سجلها المخترع يورج كنيب لصالح مجموعة مرسيدس بنز على تزويد أقواس العجلات الـ 4 بوحدات طفو قابلة للنفخ، حيث يمكن تخزينها في المساحة المخصصة للإطار الاحتياطي.

وعند اقتراب السيارة من المسطحات المائية، يتولى ضاغط الهواء المدمج نفخ هذه الوحدات لرفع المركبة وضمان التوازن المطلوب على سطح الماء.

ويتولى نظام برمجي متخصص يدعى "وضع الماء" إدارة جميع مراحل العبور المائي بدءًا من دخول المسطح المائي وحتى صعود الضفاف الجانبية.

آلية الدفع والتوجيه عبر الإطارات ونظام التعليق المتكيف

تستمر إطارات المركبة بالدوران أثناء الطفو لتعمل كبدالات دفع مائية، مع الاعتماد على نظام التعليق المتكيف لتعديل زوايا العجلات كي تؤدي دور الدفة في توجيه السيارة.

وتتولى وحدة التحكم التوزيع المستقل لعزم الدوران على كل عجلة بصورة منفصلة، مما يتيح التغلب على التيارات المائية وتعديل المسار تلقائيًا.

وتوفر المنظومة إمكانية تدوير العجلات في اتجاهات معاكسة لتسهيل الانعطاف الحاد وتأمين الانتقال السلس من مرحلة الطفو إلى الالتصاق بالأرض فور ملامسة اليابسة.