بعد أنباء عن خبر طلاقهم.. صور جمعت بين دان وحسام حسن

تصدر الكابتن حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل وذلك بعد أنباء عن الطلاق بينه و بين زوجته الثانية دان.

وتتميز دان بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد دان ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

في أول تعليق لها بالتزامن مع الأنباء المتداولة حول انفصالها عن الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، نشرت دان آدم، زوجته، عبر خاصية «ستوري» على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطعًا من أغنية حملت كلمات ذات طابع غامض، جاء فيها: «هل تظن أن للشيطان قرونًا؟.. حسنًا، كنت أعتقد ذلك، لكنني كنت مخطئًا؛ فقد كان شعره ممشطًا بعناية، ويرتدي بدلة أنيقة وربطة عنق. كان لطيفًا ومهذبًا، يبتسم ابتسامة مشرقة تجعلك لا تشك فيه للحظة»، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الرسالة مرتبطة بأزمتها الأخيرة مع زوجها.

وتزامن ذلك مع تصريحات محمد شمس، محامي دان آدم، زوجة حسام حسن، الذي أكد أن موكلته أبلغته هاتفيًا باتفاقها مع المدير الفني لمنتخب مصر على إنهاء الزواج والطلاق بشكل نهائي.

وأوضح شمس أنه في طريقه للقاء الطرفين للوقوف على تفاصيل الأزمة، ومعرفة الأسباب التي دفعتهما إلى اتخاذ قرار الاتفاق على إتمام إجراءات الطلاق، مشيرًا إلى أن تفاصيل أسباب الانفصال لم تتضح له بشكل كامل حتى الآن.

وكشف محامي دان أن الزوجين كانا موجودين خلال الفترة الماضية في الساحل الشمالي، وأنهما في الوقت الحالي في طريق عودتهما إلى منزلهما بمنطقة لوران في الإسكندرية.

وفيما يتعلق بإمكانية التراجع عن قرار الانفصال، أكد محمد شمس أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى التدخل للصلح بين الطرفين، ومحاولة إقناعهما بالتراجع عن قرار الطلاق، مستندًا إلى علاقته القوية بهما، موضحًا أنه صديق مقرب للأسرة منذ سنوات، وأن حسام حسن بمثابة شقيق أكبر له.

وأضاف شمس أن أوراق ووثائق الزواج موجودة بحوزته، مؤكدًا أنه يتولى مهمة الدفاع عن السيدة دان، وأنه سيعمل على معرفة تفاصيل الأزمة كاملة قبل اتخاذ أي خطوات نهائية بشأن إجراءات الطلاق.

وبذلك، تظل أسباب الخلاف بين حسام حسن ودان آدم غير معلنة بشكل رسمي حتى الآن، في الوقت الذي تثير فيه كلمات الأغنية التي نشرتها الأخيرة عبر حسابها تساؤلات عديدة حول طبيعة الأزمة بين الطرفين، خاصة مع تأكيد محاميها وجود محاولات للصلح خلال الفترة المقبلة.

صور جمعت بين دان و حسام حسن..