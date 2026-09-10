البيت الأبيض: ترامب لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مجددًا موقف الإدارة الأمريكية الرافض لأي قدرة نووية عسكرية لدى طهران.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، في تصريحات لقناة «العربية»، إن ترامب لن يوافق على أي اتفاق لا يخدم المصالح الأمريكية، مشددًا على أن إيران «لن تمتلك سلاحًا نوويًا».

ويتسق هذا الموقف مع تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي وإدارته خلال الأشهر الماضية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكان ترامب قد أكد، الثلاثاء، أن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى أن بلاده خاضت المواجهة الحالية لمنع طهران من الوصول إلى هذه القدرة، بعدما كانت، بحسب تقديره، قريبة من تحقيق هدفها.

وأضاف أن إيران «لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا».

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الملف النووي الإيراني تصعيدًا جديدًا، بعدما قرر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ نحو عقدين، على خلفية عدم تعاون طهران مع التحقيقات المتعلقة بمواد نووية عُثر عليها في مواقع غير معلنة.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية إيران بعدم تقديم الضمانات الكافية بشأن طبيعة برنامجها النووي، بينما تؤكد طهران أن أنشطتها النووية ذات أهداف سلمية، وترفض الاتهامات بالسعي إلى تطوير سلاح نووي.

ويأتي التشدد الأمريكي في ظل استمرار المواجهة بين واشنطن وطهران، إلى جانب الضغوط الاقتصادية والعسكرية التي تستخدمها إدارة ترامب للحد من القدرات النووية والصاروخية الإيرانية، في وقت لا تزال فيه فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية شاملة غير واضحة.