تصعيد خطير.. ألمانيا تدين هجمات الحوثيين على السعودية وتدعو لوقفها فورًا

أدانت الحكومة الألمانية بشدة الهجمات التي شنتها جماعة الحوثيين على السعودية، مؤكدة ضرورة وقف هذه الهجمات بصورة فورية، ومحذرة من تداعياتها على أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.

وقالت الحكومة الألمانية في بيان بشأن التطورات في البحر الأحمر، إن هجمات الحوثيين على السفن السعودية في البحر الأحمر تمثل تصعيدًا خطيرًا، مشددة على أن أي شكل من أشكال الحصار البحري «غير مقبول»، لما يمثله من تهديد لحرية الملاحة والاستقرار في المنطقة.

كما أكدت برلين تضامنها مع السعودية وشركائها في المنطقة.

وتأتي الإدانة الألمانية في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا جديدًا، بعدما كثف الحوثيون هجماتهم على أهداف داخل الأراضي السعودية، بالتزامن مع استمرار التوترات العسكرية المرتبطة بالحرب في المنطقة.

وخلال الأيام الأخيرة، استهدفت هجمات حوثية مدنًا ومنشآت حيوية في جنوب السعودية، من بينها أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، بحسب تقارير رسمية وإعلامية. وأسفرت هجمات 8 سبتمبر عن إصابة 73 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى اندلاع حرائق وأضرار في منشآت مرتبطة بالطاقة.

وأثارت الهجمات مخاوف متزايدة بشأن أمن إمدادات الطاقة وحركة الملاحة في البحر الأحمر، خصوصًا مع استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز وتصاعد المخاطر التي تواجه حركة التجارة الدولية.

وكانت السعودية قد رحبت في أغسطس الماضي ببيان لأعضاء مجلس الأمن أدان هجمات الحوثيين على أراضيها وعلى السفن التجارية، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه الهجمات التي تهدد الاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة.

وتعكس المواقف الدولية المتتالية تزايد الضغوط على الحوثيين لوقف هجماتهم، وسط تحذيرات من اتساع نطاق التصعيد وانعكاساته على أمن الخليج والبحر الأحمر.