خروج عربة عن القضبان.. الصور الأولى لانقلاب جرار قطار بين قرية البليدة والعياط بالجيزة

شهدت قرية البليدة التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حادثًا أدى إلى خروج عربة من أحد القطارات عن القضبان، ما تسبب في تعطل القطار، وسط تحرك عاجل من الأجهزة الأمنية وفرق الطوارئ والصيانة للتعامل مع الحادث.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث قطار داخل قرية البليدة بدائرة مركز العياط، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، بالتزامن مع الاستعانة بفرق الطوارئ والصيانة المختصة.

وبحسب ما أفاد به شهود عيان، خرجت عربة من أحد القطارات عن مسار السكة الحديد، الأمر الذي أدى إلى توقف القطار وتعطل حركة السير، فيما بدأت الفرق المختصة في التعامل مع العربة والعمل على رفعها وإعادة القضبان إلى وضعها الطبيعي.

وتواصل الجهات المعنية جهودها لإزالة آثار الحادث وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة حركة القطارات على خط السكة الحديد.

وفي الوقت نفسه، يباشر رجال المباحث تحرياتهم للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، من خلال الاستماع إلى أقوال سائق القطار والعاملين المعنيين، وفحص موقع الحادث.

ومن المقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لإخطار النيابة المختصة التي تتولى التحقيق لكشف جميع تفاصيل وملابسات خروج العربة عن القضبان.