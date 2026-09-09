قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد رمضان يخطف الأنظار في البرازيل.. هدفان وأسيست بقميص فلامنجو
إسلام فتحي: تعاهدنا على الفوز أمام الأهلي.. ومحمد عبدالناصر ينتقل للأحمر في يناير
الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عمرو الجزار وياسر إبراهيم أمام المقاولون
زاهي حواس عن أصحاب نظرية «الفضائيين بنوا الأهرامات»: «سيبه يتكلم ويخرف.. ما عندكش دليل واحد»
توتر قرب مضيق هرمز.. دوي انفجارات في جزيرة قشم جنوب إيران
وفاة ابنة السيناريست الراحل سعد الدين وهبة.. ونقابة المهن التمثيلية تنعاها
جمال حمزة: تبديل بن شرقي كارثة فنية وزيزو فقد قوته
محمد بركات: عبدالله السعيد سيستعيد مستواه.. وغياب بيزيرا مؤثر على الزمالك
كاتب صحفي ينتقد اقتلاع أشجار شوارع القاهرة: من المسئول عن تشويه جمال قاهرة المعز؟
هل بنت كائنات فضائية الأهرامات؟.. زاهي حواس يكشف حقيقة بردية الفاتيكان
أحمد فتوح يكشف أسباب غيابه عن مباريات الزمالك الأخيرة
يوسف بطرس غالي في استقبال البابا تواضروس بالبطرسية.. حكاية كنيسة ارتبط اسمها بعائلته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| مدبولي: دورة الألعاب الأفريقية للجامعات أكثر من مجرد حدث رياضي وتمثل احتفالا بشباب أفريقيا.. وزير الطيران: الصالة الرابعة بمطار القاهرة تضيف 40 مليون راكب إلى الطاقة الاستيعابية

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


مدبولي: دورة الألعاب الأفريقية للجامعات أكثر من مجرد حدث رياضي وتمثل احتفالا بشباب أفريقيا
 أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر ترتبط بشعوب أفريقيا بعلاقات تقوم على الصداقة والتعاون.

وزير الطيران: الصالة الرابعة بمطار القاهرة تضيف 40 مليون راكب إلى الطاقة الاستيعابية
قال الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن الوزارة وصلت إلى المراحل النهائية لاختيار الشريك الذي سيتم التعاون معه خلال الفترة المقبلة لإنشاء الصالة رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، إلى جانب وضع خطة متكاملة لتطوير المطار.

وزير التعليم العالي: مصر ستظل قلب أفريقيا وملتقى لشباب القارة
أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر تواصل ترسيخ دورها المحوري داخل القارة الإفريقية، في ظل رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي الهادفة إلى تعزيز الروابط المصرية مع الأشقاء الأفارقة وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

وزير الشباب: كل الشكر والتقدير للرئيس السيسي لجهوده لدعم الرياضة ورعاية الموهوبين
أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن افتتاح دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026» يمثل صفحة جديدة ومهمة في تاريخ الرياضة الجامعية، مشيرًا إلى أهمية الحدث في تعزيز مكانة الرياضة الجامعية ودعم المواهب الرياضية الشابة.

أشرف صبحي: استضافة القاهرة لدورة الألعاب الأفريقية للجامعات فخر لمصر
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة السابق ورئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجماعية، أن اختيار القاهرة لاستضافة النسخة الثانية عشرة من دورة الألعاب الأفريقية للجامعات يمثل تأكيدًا على مكانة مصر ودورها المحوري في دعم الحركة الرياضية بالقارة الأفريقية.

رئيس هيئة النقل العام: استعدادات مكثفة للعام الدراسي وزيادة أعداد الأتوبيسات في مناطق الكثافات

أكد المهندس عصام عبد الخالق، رئيس هيئة النقل العام، استعداد الهيئة بشكل جاد وكامل لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أنه سيتم تحقيق انتظام في التشغيل وزيادة أعداد الأتوبيسات على جميع الخطوط التابعة للهيئة، بما يضمن توفير وسيلة نقل آمنة وميسرة للطلاب والمواطنين.

الاتصالات: 245 خدمة متاحة على منصة مصر الرقمية ونستهدف الوصول إلى 400 خدمة بحلول 2030
أكد المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على إتاحة خدمات رقمية تلبي احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى وصول عدد الخدمات المتاحة حاليًا عبر منصة «مصر الرقمية» إلى 245 خدمة.

«أنا هقف قدام ربنا هخاف من إيه».. الأبلة صالحة تكشف كواليس لقائها بمحافظ القليوبية
تحدثت مديرة المدرسة «الأبلة صالحة» عن موقفها خلال زيارة محافظ القليوبية للمدرسة، موضحة أنها لم تشعر بالخوف أو التوتر خلال وجوده، مؤكدة أن ما يشغلها في المقام الأول هو أداء عملها بما يرضي الله.

والد محمد الدرة: وجود صورة نجلي في البكالوريا المصرية رسالة للأجيال
عبّر جمال الدرة، والد الطفل الفلسطيني الشهيد محمد الدرة، عن سعادته واعتزازه بظهور صورة نجله ضمن محتوى منهج البكالوريا المصرية، معتبرًا أن هذه الخطوة تحمل دلالات إنسانية كبيرة، وتؤكد استمرار حضور القضية الفلسطينية في وجدان الأجيال الجديدة.


 

ترامب: أسعار النفط ستنخفض مجددًا وروسيا ترغب في التوصل لاتفاق مع أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أسعار النفط ستشهد انخفاضًا مجددًا، متوقعًا أن تتراجع الأسعار بصورة أكبر بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.


 


 

وزير الطيران المدني رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالي وزير الشباب والرياضة دورة الألعاب الأفريقية للجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن ودان ادم

دان زوجة حسام حسن تفاجئ الجميع برسالة غامضة بعد اتفاقهما على الطلاق

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجيء في خط المياه

واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

ضربه في صدره.. واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

افشة

كان بيلعب على الواقف.. ماذا قال محمد صلاح عن إمام عاشور؟

وزير التعليم

"المعلم خط أحمر".. وزير التعليم: "نادر وصالحة" نموذجان متميزان من مديري المدارس

هشام نصر

هاني حتحوت يكشف كواليس تفكير هشام نصر في الاستقالة بعد هجوم جماهير الزمالك

الأهلي

الحسين عموتة يرحب برحيل مهاجم الأهلي في يناير | خاص

ترشيحاتنا

جزء من الفيديو

سيدة تستغيث داخل وحدة صحية بالإسكندرية ومديرة المكان: «ممنوع التصوير»

جزيرة الثعابين

جزيرة الثعابين.. المكان الذي يُمنع البشر من دخوله

وفاة تايني

رحلة فاخرة تحولت إلى مأساة.. كيف مات «تايني»؟

بالصور

من خطوط السيارات إلى الروبوتات.. إكس بنج تبدأ تصنيع البشر الآليين

الروبوتات
الروبوتات
الروبوتات

أسعار كيا سيراتو موديل 2005 المستعملة في مصر

كيا سيراتو موديل 2005
كيا سيراتو موديل 2005
كيا سيراتو موديل 2005

للانش بوكس..طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش

طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش
طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش
طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش

ريحي نفسك من عملها كل يوم .. طريقة مبتكرة لعمل ساندويتشات اللانشون| هتقعد بالأسبوع

ساندويتشات
ساندويتشات
ساندويتشات

فيديو

شاهيناز

شاهيناز تطرح أحدث أغانيها" إيه الجمال ده.. فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتصدّر الترند بعد ساعات من طرح أغنية سيبو سيبو.. فيديو

جزء من الفيديو

سيدة تستغيث داخل وحدة صحية بالإسكندرية ومديرة المكان: «ممنوع التصوير»

جزيرة الثعابين

جزيرة الثعابين.. المكان الذي يُمنع البشر من دخوله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد