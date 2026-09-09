أخبار التوك شو| مدبولي: دورة الألعاب الأفريقية للجامعات أكثر من مجرد حدث رياضي وتمثل احتفالا بشباب أفريقيا.. وزير الطيران: الصالة الرابعة بمطار القاهرة تضيف 40 مليون راكب إلى الطاقة الاستيعابية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



مدبولي: دورة الألعاب الأفريقية للجامعات أكثر من مجرد حدث رياضي وتمثل احتفالا بشباب أفريقيا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر ترتبط بشعوب أفريقيا بعلاقات تقوم على الصداقة والتعاون.

وزير الطيران: الصالة الرابعة بمطار القاهرة تضيف 40 مليون راكب إلى الطاقة الاستيعابية

قال الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن الوزارة وصلت إلى المراحل النهائية لاختيار الشريك الذي سيتم التعاون معه خلال الفترة المقبلة لإنشاء الصالة رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، إلى جانب وضع خطة متكاملة لتطوير المطار.

وزير التعليم العالي: مصر ستظل قلب أفريقيا وملتقى لشباب القارة

أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر تواصل ترسيخ دورها المحوري داخل القارة الإفريقية، في ظل رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي الهادفة إلى تعزيز الروابط المصرية مع الأشقاء الأفارقة وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

وزير الشباب: كل الشكر والتقدير للرئيس السيسي لجهوده لدعم الرياضة ورعاية الموهوبين

أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن افتتاح دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026» يمثل صفحة جديدة ومهمة في تاريخ الرياضة الجامعية، مشيرًا إلى أهمية الحدث في تعزيز مكانة الرياضة الجامعية ودعم المواهب الرياضية الشابة.

أشرف صبحي: استضافة القاهرة لدورة الألعاب الأفريقية للجامعات فخر لمصر

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة السابق ورئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجماعية، أن اختيار القاهرة لاستضافة النسخة الثانية عشرة من دورة الألعاب الأفريقية للجامعات يمثل تأكيدًا على مكانة مصر ودورها المحوري في دعم الحركة الرياضية بالقارة الأفريقية.

رئيس هيئة النقل العام: استعدادات مكثفة للعام الدراسي وزيادة أعداد الأتوبيسات في مناطق الكثافات

أكد المهندس عصام عبد الخالق، رئيس هيئة النقل العام، استعداد الهيئة بشكل جاد وكامل لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أنه سيتم تحقيق انتظام في التشغيل وزيادة أعداد الأتوبيسات على جميع الخطوط التابعة للهيئة، بما يضمن توفير وسيلة نقل آمنة وميسرة للطلاب والمواطنين.

الاتصالات: 245 خدمة متاحة على منصة مصر الرقمية ونستهدف الوصول إلى 400 خدمة بحلول 2030

أكد المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على إتاحة خدمات رقمية تلبي احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى وصول عدد الخدمات المتاحة حاليًا عبر منصة «مصر الرقمية» إلى 245 خدمة.

«أنا هقف قدام ربنا هخاف من إيه».. الأبلة صالحة تكشف كواليس لقائها بمحافظ القليوبية

تحدثت مديرة المدرسة «الأبلة صالحة» عن موقفها خلال زيارة محافظ القليوبية للمدرسة، موضحة أنها لم تشعر بالخوف أو التوتر خلال وجوده، مؤكدة أن ما يشغلها في المقام الأول هو أداء عملها بما يرضي الله.

والد محمد الدرة: وجود صورة نجلي في البكالوريا المصرية رسالة للأجيال

عبّر جمال الدرة، والد الطفل الفلسطيني الشهيد محمد الدرة، عن سعادته واعتزازه بظهور صورة نجله ضمن محتوى منهج البكالوريا المصرية، معتبرًا أن هذه الخطوة تحمل دلالات إنسانية كبيرة، وتؤكد استمرار حضور القضية الفلسطينية في وجدان الأجيال الجديدة.





ترامب: أسعار النفط ستنخفض مجددًا وروسيا ترغب في التوصل لاتفاق مع أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أسعار النفط ستشهد انخفاضًا مجددًا، متوقعًا أن تتراجع الأسعار بصورة أكبر بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.







