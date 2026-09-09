أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر ترتبط بشعوب أفريقيا بعلاقات تقوم على الصداقة والتعاون.

وقال مدبولي في كلمته خلال افتتاح دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة للجامعات - القاهرة 2026،: " الشباب المشاركون في دورة الألعاب الأفريقية للجامعات يمثلون طموح جيل أفريقي جديد يتمتع بالإبداع والتنوع والثقة والرغبة في بناء مستقبل أفضل".

وتابع: "الجامعات دائما تصنع المعرفة وتفتح المجال للخيال والإبداع وتعد القادة وتبني جسورا بين الثقافات".

وأكمل مدبولي: "دورة الألعاب الأفريقية للجامعات أكثر من مجرد حدث رياضي وتمثل احتفالا بشباب أفريقيا والقيم التي تجمعهم".

وتابع: "مستقبل أفريقيا لا يصنع فقط بالمؤسسات والسياسات ولكن من خلال العلاقات التي نبنيها بين شبابنا، وشباب أفريقيا هم أمل القارة المشترك".