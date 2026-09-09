رئيس هيئة النقل العام: استعدادات مكثفة للعام الدراسي وزيادة أعداد الأتوبيسات في مناطق الكثافات

أكد المهندس عصام عبد الخالق، رئيس هيئة النقل العام، استعداد الهيئة بشكل جاد وكامل لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أنه سيتم تحقيق انتظام في التشغيل وزيادة أعداد الأتوبيسات على جميع الخطوط التابعة للهيئة، بما يضمن توفير وسيلة نقل آمنة وميسرة للطلاب والمواطنين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن الهيئة نفذت خطة صيانة شاملة وكاملة للأتوبيسات العاملة داخل محافظات القاهرة الكبرى، استعدادًا لزيادة معدلات التشغيل خلال فترة الدراسة.

وتابع أن مواعيد تشغيل الأتوبيسات تبدأ من الساعة الخامسة والنصف صباحًا وتستمر حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، مع تكثيف أعداد الخطوط والأتوبيسات في المناطق التي تشهد كثافات مرورية، بما يسهم في تسهيل انتقال الطلاب ووصولهم إلى مدارسهم وجامعاتهم بسهولة ويسر.

وأشار إلى أن الهيئة وضعت أطقمًا متخصصة للصيانة والتعامل الفوري مع أي أعطال قد تحدث أثناء التشغيل، بهدف سرعة إصلاح الأعطال وتقليل الوقت المهدَر للأتوبيسات الموجودة في الشوارع، والحفاظ على انتظام الخدمة.

أسعار مخفضة للتذاكر

وأكد أنه سيكون هناك تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني داخل الأتوبيسات، من خلال شراء كارت بقيمة مالية محددة، موضحًا أن المنظومة تتيح للطلاب الاستفادة من أسعار مخفضة للتذاكر، تشمل ربع التذكرة ونصف التذكرة والتذكرة الكاملة، وفقًا للفئة المستحقة.