محافظ القاهرة يتفقد ورش جسر السويس لمتابعة تطوير وصيانة أتوبيسات هيئة النقل العام

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ورش جسر السويس التابعة لهيئة النقل العام، لمتابعة منظومة العمل داخلها والوقوف على الإمكانيات الفنية والبشرية المتاحة بها، وأعمال الصيانة والعمرة والتجديد الشامل التى تتم لأتوبيسات الهيئة فيها ، وذلك فى إطار جهود تطوير منظومة النقل الجماعي ورفع كفاءة الأسطول وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

رافق محافظ القاهرة فى جولته المهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندسة منى البطراوى، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتور أحمد أنور عطية العدل، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عمر الشافعى، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ودكتور مهندس عصام عبد الخالق الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة، والهيئة.

وخلال تفقده ورش جسر السويس، استمع محافظ القاهرة إلى شرح حول تاريخ الورش ودورها في أعمال عمرة وتجديد أتوبيسات هيئة النقل العام، حيث قامت الهيئة عام 1964 بشراء أرض الورش، التي تبلغ مساحتها نحو 69 ألف متر مربع، لإقامة ورش متخصصة لعمرة الأتوبيسات، وتم افتتاحها في نوفمبر عام 1990.

واطلع الدكتور إبراهيم صابر على الإمكانيات والمعدات المتخصصة داخل الورش، والتى تتيح تنفيذ منظومة متكاملة من أعمال الإصلاح والتجديد حيث تمثل الجودة محورًا أساسيًا في منظومة العمل، حيث لا يتم الانتقال من مرحلة إلى أخرى إلا بعد التأكد من جودة الأعمال المنفذة، مع تدريب العمال الجدد على أساليب العمل التي تضمن الحفاظ على مستوى الجودة مع زيادة معدلات الإنتاج.

وأشاد محافظ القاهرة بأعمال التجديد الشامل التي تنفذها ورش جسر السويس وكوادرها الفنية ضمن جهود تطوير منظومة النقل الجماعي ورفع كفاءة أسطول هيئة النقل العام، من خلال الجمع بين أعمال الصيانة والعمرة والتجديد ورفع كفاءة الورش والمعدات.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر أن هيئة النقل العام كانت ولا تزال شريانًا رئيسيًا للحركة داخل العاصمة، حيث تنقل نحو مليون راكب يوميًا من خلال شبكة تضم 173 خطًا، و150 محطة نهائية، و2800 محطة عابرة.

وشدد محافظ القاهرة على أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الفنية والبشرية المتاحة داخل ورش جسر السويس، ورفع معدلات الإنتاج مع الحفاظ على جودة أعمال الإصلاح والتجديد، بما يضمن رفع كفاءة الأتوبيسات وإطالة عمرها التشغيلي وتحقيق أفضل استفادة من أسطول الهيئة.

وأوضح دكتور مهندس عصام الشيخ أن أسطول الهيئة يضم نحو 2500 أتوبيس موزعة على 17 جراجًا على مستوى القاهرة الكبرى، إلى جانب نحو 1800 ميني باص تابع لمشروع شركات النقل الجماعي، بما يدعم منظومة النقل الجماعي ويوفر خدمات النقل لمختلف المناطق ، مشيرًا إلى أن نطاق خدمات الهيئة يمتد جغرافيًا من بنها والقناطر الخيرية شمالًا إلى حلوان والتبين جنوبًا، ومن الهايكستب والعبور شرقًا إلى الحوامدية والبدرشين ومنشأة القناطر غربًا، فضلًا عن خدمة المدن العمرانية الجديدة بالقاهرة الكبرى.

وتستهدف ورش جسر السويس تنفيذ أعمال تجديد شامل لنحو 40 أتوبيسًا شهريًا، بما يسهم في رفع الكفاءة الفنية لأسطول الهيئة، وإطالة العمر التشغيلي للأتوبيسات، وتعظيم الاستفادة من الأتوبيسات القائمة وإعادتها إلى الخدمة بعد استكمال أعمال الإصلاح والتجديد والاختبارات.