تراجع الألومنيوم وصعود النحاس يعكسان اضطراب الأسواق

تراجعت أسعار الألومنيوم خلال تعاملات اليوم / الأربعاء / ، منهية موجة ارتفاع استمرت سبع جلسات متتالية، في ظل تأكيد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عزمها استئناف الإنتاج الكامل في مصهر «الطويلة» بأبوظبي خلال الربع الأول من عام 2027.

وانخفض سعر الألومنيوم القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.65% إلى 3342 دولارا للطن، لكنه ظل مرتفعا بنحو 4.7% منذ بداية موجة الصعود في 3 أغسطس الجاري.

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، ارتفع عقد الألومنيوم الأكثر تداولا بنسبة 0.43% إلى 24285 يوانا (نحو 3600 دولار) للطن، بعدما سجل في وقت سابق 24470 يوانا، وهو أعلى مستوى له في نحو 10 أسابيع.

وتعرض مصهر «الطويلة» التابع لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» لأضرار جراء ضربات إيرانية في مارس الماضي، ما أدى إلى إغلاقه بشكل طارئ.

وأكدت الشركة، خلال مؤتمر هاتفي حول نتائجها المالية للنصف الأول من العام، أن المصهر سيعود إلى مستويات إنتاج المعدن الساخن المسجلة قبل الحادث خلال الربع الأول من العام المقبل، بما يتماشى مع إعلان سابق صدر في يوليو الماضي.

تأتي اضطرابات الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط في وقت تشهد فيه أسواق الألومنيوم العالمية ضغوطا على الإمدادات، إذ تمثل المنطقة نحو 9% من الطاقة العالمية لصهر الألومنيوم، ما عزز التوقعات بحدوث عجز في المعروض من المعدن خلال العام الجاري.

كما تراجعت مخزونات الألومنيوم في المستودعات المسجلة لدى بورصة لندن للمعادن إلى أدنى مستوياتها هذا القرن، في مؤشر على استمرار محدودية المعروض في الأسواق العالمية.

وفي سوق النحاس، ارتفعت الأسعار بشكل طفيف بدعم من المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، عقب توقف مؤقت للإنتاج في مصهر «جريسيك» الرئيسي بإندونيسيا.

في الوقت نفسه صعد النحاس بنسبة 0.26% في بورصة لندن للمعادن، وبنحو 0.4% في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة.

وتلقى النحاس دعما أيضا من انخفاض المخزونات، في الوقت الذي ساهمت فيه عمليات شحن المعدن إلى الولايات المتحدة تحسبا لفرض رسوم جمركية محتملة على الواردات في تقليص الكميات المتاحة في مستودعات بورصة لندن للمعادن.

وعلى صعيد المعادن الأساسية الأخرى في بورصة لندن للمعادن، ارتفع الزنك بنسبة 0.9%، بينما تراجع الرصاص 0.05%، وصعد النيكل 0.09% والقصدير 0.64%.

وفي بورصة شنغهاي، ارتفع الزنك بنسبة 0.86% والرصاص 0.28%، في حين تراجع النيكل 0.23%، وصعد القصدير بنسبة 1.4%.