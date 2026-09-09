وزير الشباب: كل الشكر والتقدير للرئيس السيسي لجهوده لدعم الرياضة ورعاية الموهوبين

أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن افتتاح دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026» يمثل صفحة جديدة ومهمة في تاريخ الرياضة الجامعية، مشيرًا إلى أهمية الحدث في تعزيز مكانة الرياضة الجامعية ودعم المواهب الرياضية الشابة.

وقال جوهر نبيل، خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026» ، أنه يوجه الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا لجهوده في دعم الرياضة المصرية ورعاية الموهوبين، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الرياضة واكتشاف ورعاية الأبطال من مختلف المراحل السنية.

تعكس قدرتها على تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى

وأشار إلى أن استضافة مصر للدورة تعكس قدرتها على تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، وتؤكد دورها المحوري في دعم التعاون الرياضي بين الجامعات والشباب على مستوى القارة الأفريقية.