ترامب: أسعار النفط ستنخفض مجددًا وروسيا ترغب في التوصل لاتفاق مع أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أسعار النفط ستشهد انخفاضًا مجددًا، متوقعًا أن تتراجع الأسعار بصورة أكبر بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.

وقال ترامب خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، أن إيران «في وضع سيئ حاليًا»، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز.

استئناف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأمريكي إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أبلغه برغبته في التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا، في إشارة إلى إمكانية استئناف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب.