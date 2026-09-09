أشرف صبحي: استضافة القاهرة لدورة الألعاب الأفريقية للجامعات فخر لمصر

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة السابق ورئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجماعية، أن اختيار القاهرة لاستضافة النسخة الثانية عشرة من دورة الألعاب الأفريقية للجامعات يمثل تأكيدًا على مكانة مصر ودورها المحوري في دعم الحركة الرياضية بالقارة الأفريقية.

وقال أشرف صبحي، خلال كلمته التي ألقاها خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026» أن إقامة هذا الحدث الرياضي الكبير في مصر تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بقطاعي الشباب والرياضة، إلى جانب حرصها على اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية من مختلف أنحاء القارة.

الساحة الرياضية الأفريقية

وأشاد رئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجماعية بالدعم الذي قدمته القيادة السياسية والحكومة المصرية لإنجاح البطولة، مؤكدًا أن هذا الدعم أسهم في خروج الدورة بصورة متميزة تليق بأهمية الحدث ومكانة مصر على الساحة الرياضية الأفريقية.