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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«أنا هقف قدام ربنا هخاف من إيه».. الأبلة صالحة تكشف كواليس لقائها بمحافظ القليوبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

تحدثت مديرة المدرسة «الأبلة صالحة» عن موقفها خلال زيارة محافظ القليوبية للمدرسة، موضحة أنها لم تشعر بالخوف أو التوتر خلال وجوده، مؤكدة أن ما يشغلها في المقام الأول هو أداء عملها بما يرضي الله.

وقالت الأبلة صالحة، خلال لقائها ببرنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة صدى البلد: «أنا هقف قدام ربنا، هخاف من إيه؟ أنا متهزتش لما محافظ القليوبية كان واقف، لأني هقف قدام ربنا، فخاف من إيه؟».

وأضافت أنها لم تكن تعلم مسبقًا بزيارة محافظ القليوبية إلى المدرسة، موضحة: «مكنتش عارفة بزيارة المحافظ»، في إشارة إلى أنها تعاملت مع الموقف بشكل طبيعي ودون استعداد مسبق للقاء.

وأكدت مديرة المدرسة أن ما يدفعها للاستمرار في أداء عملها ليس فقط المقابل المادي، وإنما شعورها بالمسؤولية ورغبتها في تقديم ما تستطيع من أجل المدرسة والطلاب.

وقالت: «أنا عايزة الأجر بتاعي من ربنا، لو على المرتب مش هنشتغل»، موضحة أن العمل بالنسبة لها يتجاوز فكرة الوظيفة والراتب، وأنها تسعى للحصول على الأجر والثواب من الله مقابل ما تقدمه.

موقف الأبلة صالحة من العمل

وتطرقت الأبلة صالحة إلى رؤيتها للعمل داخل المدرسة، مؤكدة أن المسؤولية التي تتحملها تجعلها حريصة على القيام بدورها بالشكل الذي تراه مناسبًا، دون أن يكون هدفها الحصول على إشادة أو مقابل إضافي.

وأشارت خلال حديثها إلى أن ما تقدمه يأتي انطلاقًا من إحساسها بالمسؤولية تجاه المدرسة، ورغبتها في تحسين الأوضاع داخلها، مؤكدة أن علاقتها بعملها تقوم على القناعة بأن لكل جهد يقوم به الإنسان أجرًا عند الله.

تفاصيل محافظ القليوبية مديرة المدرسة «الأبلة صالحة»

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