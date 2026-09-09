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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

والد محمد الدرة: وجود صورة نجلي في البكالوريا المصرية رسالة للأجيال

جمال الدرة والد الشهيد محمد الدرة
جمال الدرة والد الشهيد محمد الدرة
محمود محسن

عبّر جمال الدرة، والد الطفل الفلسطيني الشهيد محمد الدرة، عن سعادته واعتزازه بظهور صورة نجله ضمن محتوى منهج البكالوريا المصرية، معتبرًا أن هذه الخطوة تحمل دلالات إنسانية كبيرة، وتؤكد استمرار حضور القضية الفلسطينية في وجدان الأجيال الجديدة.

وقال جمال الدرة، خلال تصريحات ببرنامج «إكسترا اليوم» على قناة «إكسترا نيوز»، إن مشاعره تجاه وجود صورة نجله في المناهج المصرية تجمع بين الحزن والفخر، لافتًا إلى أن محمد استشهد في 30 سبتمبر عام 2000، في مشهد ظل حاضرًا في ذاكرة العالم.

ودعا والد محمد الدرة الطلاب المصريين إلى التعامل مع صورة نجله باعتبارها أكثر من مجرد لقطة تاريخية، موضحًا أن كل صورة تحمل خلفها قصة إنسانية ومشاعر ومعاناة، وأن فهم الأحداث لا يكتمل إلا بالتعرف على تجارب أصحابها وما مروا به.

وأشار إلى أن إدراج قصة محمد الدرة في المناهج الدراسية لا يقتصر على تكريم أسرته، بل يمثل تكريمًا لكل الأطفال الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم، ولكل الشهداء، ولكل من حمل القضية الفلسطينية في وجدانه.

ووجّه جمال الدرة الشكر إلى مصر، قيادة وشعبًا، على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، كما ثمّن دور وزارة التربية والتعليم ووزير التعليم محمد عبد اللطيف في الحفاظ على حضور القضية الفلسطينية ضمن وعي الطلاب والأجيال الجديدة.

 رمز عالمي لمعاناة الأطفال الفلسطينيين

وأكد أن وجود صورة محمد الدرة في المناهج يتجاوز حدود قصته الشخصية، لتصبح جزءًا من الذاكرة الإنسانية للقضية الفلسطينية، خاصة بعدما تحولت صورته إلى رمز عالمي لمعاناة الأطفال الفلسطينيين.

جمال الدرة محمد الدرة البكالوريا المصرية القضية الفلسطينية الأجيال

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