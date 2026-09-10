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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أفاتار 07 العائلية 2027 تباع بهذه المواصفات

افاتار 07 موديل 2027
افاتار 07 موديل 2027
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

افاتار 07 موديل 2027

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: افاتار 07 موديل 2027، وتنتمي 07 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك افاتار 07 موديل 2027

افاتار 07 موديل 2027

تستمد سيارة افاتار 07 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 310 حصان، وبها عزم دوران 333 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 39.5 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي 207 كم بالاعتماد علي البطارية، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات افاتار 07 موديل 2027

افاتار 07 موديل 2027

تمتلك سيارة افاتار 07 موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

افاتار 07 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة افاتار 07 موديل 2027 أيضا، تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainmen، وبها Isofix، وبها Touch Screen .

افاتار 07 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة افاتار 07 موديل 2027 بها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر افاتار 07 موديل 2027

افاتار 07 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة افاتار 07 موديل 2027 تباع بسعر 2 مليون و 290 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة افاتار 07 موديل 2027 تباع بسعر 2 مليون و 690 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة افاتار 07 موديل 2027 تباع بسعر 2 مليون و 790 ألف جنيه .

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