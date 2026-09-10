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حقيقة توجيه باكستان ضربة عسكرية ضد الحوثيين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حقيقة توجيه باكستان ضربة عسكرية ضد الحوثيين

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

نفت وزارة الخارجية الباكستانية صحة أن تكون بلادها تدرس توجيه ضربة عسكرية ضد الحوثيين في اليمن الذين استهدفوا السعودية بصواريخ باليستية في الأيام الأخيرة.

وفي وقت سابق ،  كشفت "Türkiye Today" نقلًا عن مصادر باكستانية أن إسلام آباد تدرس تنفيذ غارات جوية ضد الحوثيين في اليمن بطلب من السعودية مع طرح صعدة ومناطق أخرى ضمن الأهداف المحتملة في حين لم يُتخذ قرار نهائي حتى الآن.

وربطت المصادر أي مشاركة عسكرية باكستانية بطلب رسمي من الرياض في إطار "اتفاق مكة للدفاع المشترك" الذي ينص على اعتبار الهجوم على إحدى الدول الموقعة هجومًا على بقية الأطراف.

وكان  وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف قد أكد في وقت لاحق أن الهجمات على السعودية أو امتداد الصراع اليمني إلى أراضيها قد يفعّلان بنود الاتفاق بينما تعهد بأن تلتزم بلاده بتعهداتها إذا دعت الحاجة.

و تصاعدت احتمالات التدخل بعدما كثف الحوثيون هجماتهم على منشآت الطاقة والمدن السعودية في حين أسفر أحدث هجوم عن إصابة 73 شخصًا وألحق أضرارًا ببنية تحتية للطاقة.

باكستان الخارجية الباكستانية الحوثيين اليمن السعودية صواريخ باليستية إتفاق مكة

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