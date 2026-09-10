مدير نجدة الطفل: 27 وحدة حماية عامة و305 وحدات فرعية على مستوى الجمهورية

قال صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن خط نجدة الطفل أُنشئ عام 2005، ونُظمت آليات عمله بموجب القانون رقم 26 لسنة 2008، موضحًا أن لجان حماية الطفل في المحافظات تمثل الذراع التنفيذي للمنظومة على أرض الواقع.

وأضاف عثمان، خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أن لجان الحماية تتولى تقديم التدخلات اللازمة في إطار منظومة تبدأ بالوقاية، ثم الحماية، وصولًا إلى التدخل في حالات تعرض الأطفال للخطر على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن المنظومة تضم 27 وحدة حماية عامة، بواقع وحدة في كل محافظة، إلى جانب 305 وحدات حماية فرعية لحماية الأطفال في المراكز والأقسام والمدن، مشيرًا إلى أن دور هذه الوحدات يتمثل في التعامل مع البلاغات المحالة إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار عثمان إلى أن البلاغات التي ترد إلى خط نجدة الطفل 16000 تُحال إلى وحدات الحماية أو الجمعيات الشريكة بالمحافظات، لبدء دراسة الحالة وتحديد ما إذا كان الطفل معرضًا للخطر، والخدمات التي يمكن تقديمها له، والعمل على إخراجه من حالة الخطر.

وأكد أهمية توفير الحماية الواجبة للأطفال على مستوى الجمهورية، من خلال التدخل المبكر والوقاية من الأضرار، والتعامل مع الحالات التي تتطلب حماية أو مساعدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.