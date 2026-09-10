من وجهة نظر الأهل.. إيه اللي ممكن نسمح لأولادنا ينزلوه على السوشيال ميديا؟

أكدت داليا محمد، ربة منزل، إنها لا تحب النشر على السوشيال ميديا، قائلة: "أنا وسط يعني أنا مش مع ومش ضد.. مش كل حاجة لازم تكون على السوشيال ميديا".



وأضافت خلال برنامج صباحك مصرى المذاع على mbc ، أن أولادها ممكن ينزلوا بعض الأشياء الخاصة باهتماماتهم، وهي لا تعترض بشكل كبير أو تمنعهم، موضحة: "لو حاجة مثلا ناجحة جيدة ليهم هنا ينزلوها، لكن حياتهم الخاصة كأسرة وبيت لا تريد نشرها على السوشيال ميديا".

وأشارت إلى أن تفاصيل السفر أيضًا لا تحتاج إلى النشر على السوشيال ميديا أو فيسبوك، منوهة انها تحب الخصوصية، أما إذا كان هناك مناسبة لأولادها ويرغبون في نشرها، فلا تمانع.

وتابعت أنها تؤمن بالحسد، لكنها لا تنسب كل شيء يحدث إليه، مشيرة إلى أن هناك العديد من المشاهير قد تعرضوا للضرر بسبب السوشيال ميديا.

وأشارت الى أنها لا تحب نظام الأوامر، وتفضل إقناع أولادها والحديث معهم وسؤالهم عن الفائدة التي سيحصلون عليها من نشر الأشياء على السوشيال ميديا، موضحة أنهم كانوا في السابق يختارون ما ينشرونه، ولم تحدث مشكلات، فأصبحوا مقتنعين بالأمر.