رابطة العالم الإسلامي ترحِّب بقرار حكومة بريطانيا حظْرَ استيراد السِّلع من المستوطنات الإسرائيلية

رحَّبت رابطة العالم الإسلامي بقرارِ حكومة المملكة المتحدة القاضي بحظرِ استيراد السِّلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات.

ورحّبت - في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية "واس" - بشأن حلِّ الدولتين، الصادر عن وزراء خارجية كل من كندا والدانمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.

ونوَّه الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلةُ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى -في بيانٍ- بهذا الموقف المسؤول المُهمّ الداعم للحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدوليّ للاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية للوقف الفوريّ لجميع انتهاكات الحكومة الإسرائيلية، واتّخاذ تدابير فعّالة وملموسة ضدّ محاولاتها فرضَ واقعٍ ديموغرافي أو جغرافيّ جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك النشاط الاستيطاني غير القانوني.

وأشاد بالتأييد الكبير بالبيان الصادرِ في هذا الشأن، عن وزراء خارجية كل من المملكة، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وقطر، ومصر، وبتضامُنهم الراسِخ مع الشّعب الفلسطيني، ودعمهم الثابت لحقوقه المشروعة، وفي مقدّمتها حقّه في إقامة دولته وفقَ مسار حلِّ الدّولتين، والقرارات الدولية ذات الصِّلة، بصفته السبيل الوحيد لتحقيق السّلام العادل والدائم في المنطقة.