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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط يشهد احتفالية عيد الفلاح.. محمد علوان: المزارع شريك أساسي في التنمية وتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني

محافظ أسيوط يشهد احتفالية عيد الفلاح الـ74
محافظ أسيوط يشهد احتفالية عيد الفلاح الـ74
إيهاب عمر

شهد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، احتفالية عيد الفلاح الرابع والسبعين، التي نظمتها مديرية الزراعة بالتعاون مع الاتحاد التعاوني للجمعيات الزراعية، بمقر المديرية، إحياءً لذكرى صدور أول قانون للإصلاح الزراعي عام 1952، وذلك بحضور قيادات تنفيذية وزراعية، وأعضاء مجلس النواب والنقابات والاتحاد التعاوني، وعدد من الفلاحين والمزارعين وأعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، والمهندس عبد الحكيم العياط، عضو الجمعية العامة للائتمان بالقاهرة، نائبًا عن محمد عبد المحسن صالح، رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية وعضو الاتحاد التعاوني المركزي بالقاهرة، والمحاسب أيمن اليماني، رئيس قطاع البنك الزراعي المصري، وحسين عبد المعطي، نقيب الفلاحين، والنائبة وفاء عبد المعطي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الزراعة والري بالمجلس، والنائبة الدكتورة مروة كدواني، عضو مجلس النواب، والمهندس مصطفى صالح، مدير إدارة التعاونيات بأسيوط، وأبو العيون إبراهيم، رئيس حي شرق مدينة أسيوط، ولفيف من الفلاحين والمزارعين وأعضاء الجمعية المركزية الزراعية التي تضم مجالس إدارات 258 جمعية محلية بقرى المحافظة.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ محمد الدرنكي، ثم كلمات ترحيبية، أعقبتها كلمة محافظ أسيوط، التي نقل خلالها تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للفلاحين بمناسبة عيدهم، مؤكدًا أن عيد الفلاح مناسبة وطنية غالية على قلب كل مصري، تعكس قيمة وعطاء الفلاح المصري ودوره المحوري في مسيرة التنمية وبناء الوطن.

وأكد المحافظ أن الفلاح المصري يمثل عصب القطاع الزراعي وركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي، مشيدًا بجهوده المتواصلة، ومشيرًا إلى اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي ودعم المزارعين وزيادة الإنتاجية والتوسع في الرقعة الزراعية. كما شدد على أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية، والتصدي للتعديات عليها، والتوسع في أساليب الزراعة والري الحديثة لرفع الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.

وأضاف اللواء محمد علوان أن أجهزة الدولة تعمل على توفير مختلف أوجه الدعم والخدمات والتيسيرات للفلاحين، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية للتصدير، فضلًا عن تحسين المستوى المعيشي للفلاح وأسرته.

وأشار المهندس محمد عبد الرحمن محمود، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن الفلاح المصري يمثل الركيزة الأساسية للقطاع الزراعي وشريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى استمرار مديرية الزراعة في تقديم الدعم الفني والإرشادي والخدمات الزراعية للمزارعين، والعمل على تذليل المعوقات التي تواجههم، معربًا عن تقديره لدعم ورعاية اللواء محمد علوان للقطاع الزراعي واهتمامه بقضايا المزارعين.

وأكدت النائبة وفاء عبد المعطي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الزراعة والري، أهمية دعم الفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج والخدمات اللازمة له، مثمنةً دوره في دعم الأمن الغذائي. 

كما ثمنت النائبة الدكتورة مروة كدواني، عضو مجلس النواب، جهود الفلاح المصري وعطاءه المتواصل، مؤكدةً أنه شريك أساسي في التنمية وتحقيق الأمن الغذائي.

ومن جانبه، استعرض المهندس عبد الحكيم العياط، نيابة عن محمد عبد المحسن صالح، جهود الدولة في دعم الفلاح، من خلال تطوير الريف المصري والتوسع في الزراعات التعاقدية ودعم الإنتاج الحيواني والمحاصيل السكرية، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة، وتطبيق منظومة كارت الفلاح، مؤكدًا أن دعم المزارعين يعزز قدرة مصر على تحقيق أمنها الغذائي.

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