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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ورشة عمل لبناء قدرات الرائدات الريفيات بمحافظتي أسيوط وسوهاج

القومي للمرأة ينظم ورش عمل لبناء قدرات الرائدات الريفيات والقيادات المجتمعية بمحافظتي أسيوط وسوهاج
القومي للمرأة ينظم ورش عمل لبناء قدرات الرائدات الريفيات والقيادات المجتمعية بمحافظتي أسيوط وسوهاج
أمل مجدى

في إطار جهود المجلس القومي للمرأة في دعم وحماية المرأة المصرية وتعزيز وعي السيدات بحقوقهن، نظم المجلس بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ورش عمل لبناء قدرات القيادات المجتمعية بمحافظتي أسيوط وسوهاج، امتدت على مدار يومين، حيث تم تنفيذ أربع ورش عمل استهدفت ١٥٠ من القيادات المجتمعية بالمحافظتين.

تأتي هذه الورش في إطار برنامج "التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الريفية في أسيوط وسوهاج" والذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وتستهدف الورش تعزيز قدرات ومهارات القيادات المجتمعية وتزويدهن بالمعارف اللازمة، بما يمكنهن من أداء دورهن المحوري في نشر الوعي بحقوق المرأة داخل مجتمعاتهن المحلية، والمساهمة الفاعلة في بناء مجتمعات أكثر وعياً وقدرة على التصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة.

وقد تضمن اليوم الأول من الورش عددًا من الجلسات التدريبية شملت التعريف بمكتب شكاوى المرأة واختصاصاته والخدمات التي يقدمها، والتوعية بمخاطر العنف الإلكتروني، واستعراض الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة بين الإطار القانوني والواقع المجتمعي، كما تناولت الجلسات دور الرائدات الريفيات والقيادات المجتمعية في تعزيز حقوق المرأة والوقاية من العنف، بالإضافة إلى تنمية مهارات التواصل المجتمعي، والتأثير الإيجابي، وتغيير السلوك.

فيما ركز اليوم الثاني على توضيح دور الرائدة الريفية وحدود مسؤولياتها في التعامل مع حالات العنف ضد المرأة، والتعريف بنظام التنسيق الوطني وآلياته مع الجهات مقدمة الخدمات، إلى جانب تنفيذ تطبيقات عملية ودراسة حالات حول آليات الإحالة والتعامل مع الحالات، واستخلاص الدروس المستفادة، ووضع خطط للاستدامة بما يسهم في استمرار الأثر الإيجابي للورش داخل المجتمعات المحلية.

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