وكالة الطاقة الدولية: التوترات بالشرق الأوسط ترفع الطلب العالمي على الفحم لمستوى قياسي في 2026*

توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على الفحم بنسبة 1.2% خلال عام 2026 ليبلغ مستوى قياسياً غير مسبوق عند 8.94 مليارات طن، مدفوعاً بالتداعيات المباشرة للصراعات في الشرق الأوسط واضطراب أسواق الطاقة العالمية.

وأوضحت الوكالة أن اضطراب خطوط شحن الغاز الطبيعي المسال والنفط أدى إلى قفزات في أسعار الغاز، ما أجبر محطات توليد الكهرباء في عدة مناطق حول العالم على العودة إلى الفحم كبديل أسرع وأقل تكلفة لضمان أمن الطاقة.

وأشار التقرير إلى عوامل إضافية عززت هذا التوجه، شملت تباطؤ الإنتاج المحلي في الصين بسبب تشديد إجراءات السلامة بالمناجم، وتراجع توليد الطاقة الكهرومائية في آسيا بفعل موجات الجفاف، فضلاً عن إرجاء بعض الدول خطط إغلاق محطات الفحم القديمة لتفادي أزمات انقطاع التيار.

ورغم أن التقرير يرى في هذا الارتفاع تحولاً مؤقتاً فرضه المشهد الجيوسياسي، إلا أنه يضع مع مع مع حركات التحول ونشر الطاقة المتجددة أمام اختبارات إضافية على المدى القريب.