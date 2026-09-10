مواصفات هافال في 7 موديل 2027 الجديدة

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

هافال في7 موديل 2027

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: هافال في7 موديل 2027، وتنتمي في7 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات هافال في7 موديل 2027

هافال في7 موديل 2027

تمتلك سيارة هافال في7 موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس .

هافال في7 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة هافال في7 موديل 2027 بها، نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Isofix، وبها Touch Screen، وبها Rear Seat Entertainment، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها Off-Road Tyres، وبها GPS .

محرك هافال في7 موديل 2027

هافال في7 موديل 2027

تستمد سيارة هافال في7 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 360 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 760 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مدي كلي يصل إلي 1064 كم/ساعة، وبها بطارية سعة 27.5 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ هافال في7 موديل 2027

هافال في7 موديل 2027

زودت سيارة هافال في7 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترون .

سعر هافال في7 موديل 2027

هافال في7 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هافال في7 موديل 2027تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 825 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هافال في7 موديل 2027تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 100 ألف جنيه .