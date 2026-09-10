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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين ميتسوبيشي ديستينيتور إم دفسك اي 5 بلس 2027

ديستينيتور إم دفسك اي 5 بلس 2027
ديستينيتور إم دفسك اي 5 بلس 2027
إبراهيم القادري

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ميتسوبيشي ديستينيتور إم دفسك اي 5 بلس موديل 2027 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وسائل الأمان بـ ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

زودت سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة، من ضمنها نظام الفرامل المانع للانغلاق -ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات أمامية، وبها حساسات خلفية، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى.

محرك ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

تحصل سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 على قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 161 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

سعر ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

الفئة الأولى من سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و650 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و750 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و850 ألف جنيه.

وسائل الأمان بـ دفسك اي 5 بلس موديل 2027

دفسك اي 5 بلس موديل 2027

تمتلك سيارة دفسك اي 5 بلس موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة، من ضمنها نظام الفرامل المانع للانغلاق - ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى.

 

محرك دفسك اي 5 بلس موديل 2027

دفسك اي 5 بلس موديل 2027

تنتج سيارة دفسك اي 5 بلس موديل 2027 قوة 214 حصانا، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 60 لترا، وعزم دوران 330 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 25.3 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

سعر دفسك اي 5 بلس موديل 2027

دفسك اي 5 بلس موديل 2027

تباع سيارة دفسك اي 5 بلس موديل 2027 في سوق السيارات المصرية بسعر مليون و494 ألف جنيه.

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