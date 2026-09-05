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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يختتم افتتاحات أهلاً مدارس من زفتى بمشاركة أبطال قادرون باختلاف

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

اختتم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، سلسلة افتتاحات معارض «أهلاً مدارس» بالمحافظة، بافتتاح معرض مدينة زفتى، ليكتمل بذلك افتتاح 24 معرضًا موزعة جغرافيًا على مختلف المراكز والمدن والأحياء، بما يضمن وصول الأدوات والمستلزمات المدرسية إلى أكبر عدد من المواطنين بالقرب من أماكن إقامتهم، وبأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيضات بها إلى 35%.

توجيهاته العاجلة 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمستلزمات بأسعار مناسبة، وتخفيف الأعباء عن الأسر، خاصة مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، وفي إطار حرص المحافظة على التوسع في إقامة معارض «أهلاً مدارس» وتحقيق الانتشار الجغرافي لها بمختلف أنحاء الغربية.

معارض اهلا بالمدارس 

وشهد افتتاح معرض «أهلاً مدارس» بزفتى مشاركة عدد من أبطال «قادرون باختلاف»، الذين شاركوا المحافظ في افتتاح المعرض، في إطار حرص المحافظة على دعم مشاركتهم المجتمعية ودمجهم في مختلف الفعاليات والأنشطة، بما يعكس الاهتمام بتمكينهم وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة.

وخلال جولته بالمعرض، تفقد محافظ الغربية أجنحة العرض، واطلع على الأدوات والمستلزمات المدرسية المتنوعة، وتابع الأسعار ونسب التخفيضات المقدمة للمواطنين، كما اطمأن على جودة المنتجات وتعدد البدائل وتوافر احتياجات الطلاب بمستويات سعرية مختلفة، بما يلبي احتياجات الأسر ويتيح لها خيارات متنوعة لشراء مستلزمات أبنائها.

استعدادات العام الدراسي 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن اكتمال افتتاح 24 معرضًا على مستوى المحافظة يعكس حرص الغربية على تحقيق توزيع جغرافي متوازن للمعارض، بحيث تصل الخدمة إلى مختلف المراكز والمدن والأحياء، ولا تقتصر على مناطق محددة، بما ييسر حصول الأسر على احتياجات أبنائها بالقرب من أماكن إقامتهم، ويعزز المنافسة وتعدد البدائل والأسعار المناسبة.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية لكافة المعارض، والتأكد من الالتزام بالأسعار ونسب التخفيضات المعلنة، وجودة المنتجات وتوافرها، بما يضمن تحقيق الهدف من المبادرة في توفير مستلزمات الدراسة بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

دعم بيع السلع والخدمات الدراسية 

كما حرص محافظ الغربية خلال جولته بمدينة زفتى على تفقد سوق اليوم الواحد، لمتابعة توافر السلع والمنتجات المعروضة، والاطمئنان على تنوعها وجودتها والأسعار المقدمة للمواطنين، موجهًا باستمرار المتابعة والرقابة على الأسواق، بما يضمن إتاحة السلع بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات معارض اهلا بالمدارس زفتي

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