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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التجاهل يثير غضب أحمد خطاب في المحلة.. وموعد عودة الفريق للتدريبات

أحمد خطاب
أحمد خطاب
رباب الهواري

قال الإعلامي خالد الغندور، إن حتى الآن لم يتم التواصل مع المدرب أحمد خطاب سواء بشكل ودي أو حتى رسمي على الإطلاق.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، مجلس إدارة غزل المحلة كان سيجتمع بالأمس لمناقشة مستقبل خطاب ومستحقاته ولكن تم تأجيل الاجتماع إلى اليوم.

وتابع، الفريق حصل على راحة من التدريبات أمس واليوم، وسيعود غدا الخميس، وحتى الآن أحمد خطاب لم يتم إبلاغه بأي قرار.

واختتم، مجلس إدارة النادي اجتمع، وهناك اتفاق على رحيل المدرب وهناك العديد من الأسماء المرشحة لشغل منصب المدير الفني وأيضًا مدير الكرة، كما أن هناك اتفاق على رحيل الجهاز الفني والإداري بالكامل.

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