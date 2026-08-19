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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رئيس زفتي: صيانة وإصلاح نحو 26 كشافًا وتركيب 10 كشافات ولمبات ليد جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

نفذت رئاسة مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال ورفع كفاءة كشافات وأعمدة الإنارة العامة ، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عددا من قرى المركز بجانب المدينة ، وذلك خلال  24ساعة.

توجيهات محافظ الغربية  


وأشرف على الحملة اللواء ضياء الدين زيدان رئيس مركز ومدينة زفتى ، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 26 كشافًا وتركيب 10 كشافات ولمبات ليد جديدة فى نطاق عددا من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

تحرك تنفيذي عاجل 


وكان اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية ، قد شدد على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي تركيب كشافات صيانة اعمدة الإنارة

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