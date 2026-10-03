بسبب حادث مرورى.. القبض على المتهم بالتعدى على قس في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات عدة منشورات مدعومة بصورة تم تداولها على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت الإدعاء بقيام أحد الأشخاص بالتعدى على قس ونزع الصليب منه حال سيره بأحد الشوارع بالقليوبية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم 3 أكتوبر تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية من (أحد القساوسة - مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالسب والشتم حال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم ولواذه بالفرار.



تم تحديد وضبط المشكو فى حقه (عاطل – مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته أقر بأنه حال سير الشاكى مستقلاً سيارته الخاصة بأحد الشوارع بدائرة القسم إصطدم بالدراجة النارية قيادته، فحدثت مشادة كلامية بينهما وقيامه بدفعه مما أدى لسقوط الصليب المعلق بصدره أرضاً دون حدوث إصابات.



وتم التحفظ على الدراجة النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية.