ماشي عكس.. القبض على سائق توكتوك صدم سيارة في مدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام قائد مركبة "توكتوك" بالسير عكس الإتجاه والإصطدام بسيارته بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة ولاذ بالفرار.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة "التوكتوك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 30 سبتمبر المنقضى حال سيره بأحد الطرق بدائرة القسم محل سكنه.



تم التحفظ على مركبة “التوكتوك” وإتخاذ الإجراءات القانونية.