القبض على شخص إدعى تحصل ضابط شرطة على أموال للسماح بدخول الطعام للنزلاء بمركز إصلاح وتأهيل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام أحد ضباط الشرطة بالتحصل على مبالغ مالية من المواطنين مقابل السماح لهم بإدخال المأكولات لذويهم المودعين بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بالبحيرة.



بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأنه بتاريخ 28 سبتمبر المنقضى إضطلع القائم على النشر ( عنصر جنائى) وبرفقته والدته وشقيقه وشقيقته بزيارة لشقيقه المودع بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بالبحيرة " عنصر جنائى خطر محكوم عليه بالسجن 15 سنة فى قضية قتل عمد" حيث تم السماح لهم بالزيارة عدا شقيقه لإقتصار الزيارة على شخصين ، كذا السماح بإدخال بعض المأكولات دون غيرها وفقاً للوائح مراكز الإصلاح والتأهيل ودون تجاوز.



أمكن ضبط القائم على النشر.. وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه ونشره عبر صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى عقب إتمامه زيارة شقيقه وإدعائه ذلك "على خلاف الحقيقة" فى محاولة منه للضغط على الضابط المُشار إليه لجديته فى عمله، والحصول مستقبلاً على إستثناءات لشقيقه أثناء الزيارات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.