هل يتحوّل منتدى «العلمين – أفريقيا» إلى منصة جديدة لتعزيز الاستثمارات بالقارة؟ .. برلماني يجيب

أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن منتدى " العلمين – أفريقيا للأعمال" يعكس توجهًا مصريًا مُتناميًا نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول القارة، وفتح مسارات جديدة أمام الاستثمار والتجارة والتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص.

وقال إن أهمية المنتدى لا تقتصر على تبادل الرؤى والأفكار، وإنما تمتد إلى التعرّف على الفرص الحقيقية التي تمتلكها الأسواق الأفريقية، وبحث آليات تنفيذ مشروعات مشتركة تحقق قيمة مضافة وتدعم جهود التنمية في مختلف دول القارة.

وأوضح النائب أحمد جبيلي، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أن "القرن الـ21 سيكون قرنا أفريقيا بامتياز إن أحسنا العمل المشترك" يحمل رسالة واضحة بأهمية استثمار الإمكانات البشرية والطبيعية والاقتصادية الهائلة التي تتمتع بها أفريقيا، من خلال تعزيز التكامل بين دولها.

وأضاف أن مصر تمتلك خبرات وإمكانات تؤهلها للمساهمة بفاعلية في دعم التعاون الأفريقي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من طرح الفرص إلى تنفيذ شراكات ومشروعات مشتركة، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والصناعة.

تقريب مجتمع الأعمال الأفريقي

وأشار النائب أحمد جبيلي، إلى أن أن منتدى " العلمين – أفريقيا" يمثل مساحة مهمة لتقريب مجتمع الأعمال الأفريقي، وتعزيز التواصل بين المستثمرين، بما يخدم أهداف التنمية والتكامل الاقتصادي بالقارة.