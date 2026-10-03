برلماني: كلمة الرئيس بمنتدى العلمين للأعمال تعزز الشراكة المصرية الأفريقية

أكد النائب باسم بهاء، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» عكست رؤية واضحة لتعزيز الشراكة المصرية الأفريقية، وربط العلاقات التاريخية بين مصر ودول القارة بمصالح اقتصادية وتنموية مشتركة.

منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال»

وقال بهاء إن أهمية كلمة الرئيس تتمثل في التأكيد على أن التعاون مع أفريقيا لم يعد يقتصر على الأطر السياسية والدبلوماسية، وإنما يمتد إلى بناء شراكات اقتصادية قادرة على خلق فرص جديدة أمام الاستثمار والتجارة، وتعزيز استفادة دول القارة من إمكاناتها وقدراتها.

وأوضح عضو مجلس النواب أن مصر تمتلك فرصة مهمة لتوسيع حضورها داخل الأسواق الأفريقية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقدراتها الإنتاجية وخبراتها المتراكمة، بما يفتح مجالات جديدة أمام المنتج المصري ويعزز حركة التبادل التجاري والاستثماري مع دول القارة.

وأشار إلى أن منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» يمثل منصة مهمة لانتقال العلاقات المصرية الأفريقية إلى مستوى أكثر ارتباطًا بالاقتصاد الحقيقي، من خلال تحويل اللقاءات والمباحثات إلى مشروعات واتفاقات وشراكات طويلة الأجل تخدم مصالح جميع الأطراف.

تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي

وأضاف بهاء أن تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي يتطلب دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المشتركة، إلى جانب تطوير آليات تمويل التجارة وتسهيل حركة السلع والخدمات بين دول القارة، بما يسهم في بناء سوق أفريقية أكثر ترابطًا وقدرة على النمو.

وشدد عضو مجلس النواب على أن كلمة الرئيس السيسي تمثل رسالة واضحة بأهمية توسيع دوائر التعاون مع الدول الأفريقية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استثمار الزخم الذي يخلقه المنتدى في إقامة مشروعات حقيقية تفتح أسواقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري وتدعم مسار التنمية المشتركة داخل القارة.

تسهيل حركة السلع والخدمات والاستثمارات يدعم التكامل الاقتصادي وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

مصر تمتلك مقومات جغرافية وإنتاجية وبنية أساسية تدعم توسيع حضور الشركات والمنتجات المصرية داخل الأسواق الأفريقية