أول إجازة رسمية في 2027 بعد عطلة 6 أكتوبر 2026

تأتي إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الخميس الموافق 7 يناير 2027 باعتبارها المناسبة الرسمية الآتية بعد إجازة عيد القوات المسلحة في أكتوبر 2026، وفقًا لقائمة المناسبات الرسمية الثابتة الواردة في النص، بينما قررت الحكومة ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2026 إلى يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر بدلًا من الثلاثاء 6 أكتوبر.

ويبحث الموظفون في مصر عن موعد العطلة الرسمية المقبلة بعد إجازة أكتوبر، لمعرفة موعد الراحة الرسمية الآتية خلال العام الجديد، خاصة أن عيد الميلاد المجيد يوافق 7 يناير من كل عام، ويُعد من المناسبات التي يستحق عنها العاملون إجازة بأجر كامل وفقًا للقواعد المنظمة للعطلات الرسمية.

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وبحسب قرار مجلس الوزراء المعلن، يحصل العاملون في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام على إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس 8 أكتوبر 2026 بدلًا من الثلاثاء 6 أكتوبر، بمناسبة عيد القوات المسلحة.

وتشير قائمة العطلات الرسمية الثابتة إلى أن عيد الميلاد المجيد هو المناسبة الرسمية الآتية بعد عطلة أكتوبر، مع مراعاة أن أي تغيير في مواعيد الإجازات أو إضافة ترتيبات أخرى يظل مرتبطًا بالقرارات التي تصدرها الجهات المختصة.

ما موعد إجازة عيد الميلاد المجيد في 2027؟

توافق إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الخميس الموافق 7 يناير 2027، وهو موعد المناسبة وفق التقويم الميلادي، وتُعد هذه المناسبة من العطلات الرسمية التي يحصل العاملون المخاطبون بأحكام قانون العمل على إجازة بأجر كامل عنها، وفقًا لقرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025.

ويأتي عيد الميلاد المجيد ضمن قائمة العطلات والأعياد والمناسبات التي حددتها القواعد المنظمة للإجازات، ويشمل ذلك العاملين الذين تسري عليهم أحكام قانون العمل، مع مراعاة القرارات المنظمة لمواعيد الإجازات في القطاعات المختلفة.

ومن المنتظر أن يتابع الموظفون أي قرارات رسمية تصدر بشأن تنظيم الإجازات خلال عام 2027، إذ تسمح القواعد المنظمة باستبدال بعض مواعيد العطلات وفقًا للضوابط التي تحددها الجهة المختصة، ولا يعني ذلك تغيير موعد المناسبة نفسها.

لماذا جرى ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2026 إلى الخميس؟

قررت الحكومة منح العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026، بدلًا من الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر، بمناسبة عيد القوات المسلحة.

وجاء القرار في إطار تنظيم مواعيد الإجازات الرسمية، مع الإبقاء على ارتباط المناسبة بذكرى عيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر، بينما أصبح الخميس 8 أكتوبر هو يوم الإجازة المقرر للعاملين المشمولين بالقرار.

وأعلنت وزارة العمل أيضًا أن الخميس 8 أكتوبر 2026 إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مع مراعاة الأحكام المنظمة لتشغيل العامل في يوم الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.

هل توجد إجازات رسمية في نوفمبر وديسمبر 2026؟

وفقًا لقائمة العطلات الرسمية الثابتة الواردة في النص، لا توجد مناسبة رسمية أخرى خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2026 بعد إجازة عيد القوات المسلحة، وتكون المناسبة الرسمية الآتية هي عيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير 2027.

ومع ذلك، ينبغي التمييز بين قائمة المناسبات السنوية الثابتة وبين أي قرارات حكومية قد تصدر لاحقًا لتنظيم مواعيد الإجازات أو اعتماد ترتيبات استثنائية، إذ لا يمكن الجزم بعدم صدور أي قرار جديد قبل الإعلان عنه رسميًا.

ولهذا، فإن الموظفين الراغبين في ترتيب الإجازات والرحلات خلال نهاية عام 2026 يمكنهم الاستناد إلى المواعيد المعلنة حاليًا، مع متابعة البيانات الحكومية ووزارة العمل لمعرفة أي مستجدات تتعلق بمواعيد العطلات.

ما أهم المعلومات عن الإجازات الرسمية المقبلة في مصر؟

تتمثل أبرز المعلومات التي يبحث عنها الموظفون في موعد إجازة أكتوبر، وتاريخ أول مناسبة رسمية بعدها، وطبيعة الإجازة بالنسبة إلى العاملين في القطاعات المختلفة.

إجازة عيد القوات المسلحة: يوم الخميس 8 أكتوبر 2026 بدلًا من الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

أول مناسبة رسمية بعد إجازة أكتوبر: عيد الميلاد المجيد.

موعد عيد الميلاد المجيد في 2027: الخميس 7 يناير 2027.

القرار المنظم لإجازات العاملين في القطاع الخاص: قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025.

القانون المشار إليه لتنظيم إجازات العاملين في القطاع الخاص: قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وبذلك، تكون إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 7 يناير 2027 هي أول إجازة رسمية ثابتة بعد عطلة أكتوبر 2026 وفق المعلومات المتاحة، مع ضرورة متابعة القرارات الحكومية اللاحقة للتأكد من أي تغييرات في جدول العطلات.