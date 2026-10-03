معاش تكافل وكرامة.. الفئات المستحقة وشروط الحصول على الدعم

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة، بالتزامن مع استمرار منظومة الدعم النقدي في تقديم المساعدات للفئات الأولى بالرعاية، وفقًا للضوابط والمعايير المحددة للاستحقاق.

ويستهدف برنامج تكافل وكرامة دعم الأسر والفئات الأكثر احتياجًا، مع اهتمام خاص بالمرأة المعيلة والأسر التي لديها أبناء في مراحل التعليم المختلفة، إلى جانب كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والسيدات اللاتي لا يمتلكن دخلًا ثابتًا، وفقًا لقواعد الاستحقاق المعلنة.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

وأوضح الدكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، أن برنامج تكافل وكرامة يضم عددًا من الفئات المستفيدة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.

وأشار خلال تصريحات لقناة إكسترا نيوز إلى أن كبار السن الذين تجاوزوا 65 عامًا ولا يمتلكون مصدر دخل، من بين الفئات التي يمكنها الاستفادة من البرنامج، إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والسيدات اللاتي لا يمتلكن دخلًا ثابتًا، وذلك وفقًا لمعايير وشروط الاستحقاق.

دعم المرأة المعيلة والأسر

ويولي برنامج تكافل وكرامة اهتمامًا بالمرأة المعيلة، باعتبارها من الفئات المستهدفة ضمن منظومة الدعم النقدي.

كما تشمل الفئات المستهدفة الأسر التي لديها أبناء في مراحل التعليم المختلفة، وفقًا للضوابط المنظمة للاستفادة من البرنامج، مع استمرار صرف المساعدات للحالات التي تنطبق عليها قواعد الاستحقاق.

موقف الأرامل والمطلقات من الدعم

وفيما يتعلق بالأرامل والمطلقات، أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن الأرملة أو المطلقة التي تحصل على معاش عن والدها لا تستحق الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة في حال وجود مصدر دعم آخر لها.

وتأتي هذه القواعد ضمن معايير تحديد المستحقين، والتي تراعي مصادر الدخل أو الدعم الأخرى المتاحة للمتقدم، بهدف توجيه المساعدات إلى الفئات التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق.

عدد المستفيدين من تكافل وكرامة

وكشف الدكتور أحمد عبد الرحمن أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة تجاوز 8.3 مليون مواطن.

ويأتي ذلك في إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي تستهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم الدعم النقدي وفقًا للقواعد والمعايير المحددة، بما يضمن توجيه المساعدات إلى المستحقين.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وتحدد منظومة تكافل وكرامة الاستحقاق وفق مجموعة من المعايير، من بينها طبيعة الحالة الاجتماعية، ومصادر الدخل، ومدى توافر مصدر دعم آخر، إلى جانب الفئة التي ينتمي إليها المتقدم.

وبحسب التصريحات، تشمل الفئات المستهدفة كبار السن الذين تجاوزوا 65 عامًا ولا يمتلكون مصدر دخل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والسيدات اللاتي لا يمتلكن دخلًا ثابتًا، والمرأة المعيلة، والأسر التي لديها أبناء في مراحل التعليم المختلفة، مع خضوع جميع الحالات للقواعد والشروط المنظمة للبرنامج.

استمرار صرف الدعم للمستحقين

ويستمر صرف المساعدات النقدية للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط، في إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وتؤكد قواعد البرنامج أهمية توافر شروط الاستحقاق وعدم وجود مصادر دعم أخرى تحول دون الحصول على المساعدة، بما يساعد على توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة وفقًا للمعايير المعتمدة.