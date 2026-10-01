قبل صرف الدعم.. اعرف الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الفئات المستحقة للدعم النقدي ضمن برنامج «تكافل وكرامة»، خاصة مع استمرار الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوجيه المساعدات إلى الفئات الأولى بالرعاية، وفقًا للضوابط والشروط المنظمة للاستحقاق.

ويستهدف البرنامج الأسر والفئات الأكثر احتياجًا، مع اهتمام خاص بالمرأة المعيلة والأسر التي لديها أبناء في مراحل التعليم المختلفة، إلى جانب عدد من الفئات التي حددتها قواعد الاستحقاق.

فئات تستحق دعم تكافل وكرامة

قال الدكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إن برنامج «تكافل وكرامة» يضم عددًا من الفئات المستفيدة، في إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تقديم الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح خلال تصريحات لقناة اكسترا نيوز،أن كبار السن الذين تجاوزوا 65 عامًا ولا يمتلكون مصدر دخل من بين الفئات المستفيدة من البرنامج، إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والسيدات اللاتي لا يمتلكن دخلًا ثابتًا، وذلك وفقًا لمعايير وشروط الاستحقاق المعتمدة.

دعم المرأة المعيلة والأسر

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى اهتمام الوزارة بدعم المرأة المعيلة، وكذلك الأسر التي لديها أبناء في مراحل التعليم المختلفة، باعتبارها من الفئات التي يستهدفها برنامج «تكافل وكرامة» ضمن منظومة الدعم والحماية الاجتماعية.

ويستمر صرف المساعدات للفئات التي تنطبق عليها القواعد والشروط، بما يضمن توجيه الدعم إلى المستحقين وفقًا للضوابط المنظمة للبرنامج.

حالات الأرامل والمطلقات

وفيما يتعلق بالأرامل والمطلقات، أوضح الدكتور أحمد عبد الرحمن أن الأرملة أو المطلقة التي تحصل على معاش عن والدها لا تستحق الاستفادة من برنامج «تكافل وكرامة» في حال توافر مصدر دعم آخر لها، وذلك وفقًا لقواعد وضوابط البرنامج.

ويأتي ذلك ضمن معايير تحديد المستحقين للدعم، والتي تعتمد على مدى توافر مصادر دخل أو دعم أخرى لدى المتقدم للحصول على المساعدة.

أكثر من 8.3 مليون مستفيد

وكشف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» تجاوز 8.3 مليون مواطن، في إطار جهود الدولة المستمرة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

ويعكس استمرار البرنامج توجه منظومة الحماية الاجتماعية نحو دعم الفئات المستحقة وفقًا للقواعد والمعايير المحددة، مع التأكيد على وصول المساعدات إلى مستحقيها.