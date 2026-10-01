قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الإيراني لأمريكا: لن نخضع من خلال عمليات الاغتيال
مدبولي: ملاحظة الرئيس السيسي بشأن مكافأة بعض الطلاب تستهدف تحقيق المساواة
راندا البحيري تدعو لإلغاء قائمة المنقولات: «ضد تجهيز الرجل المصري»
الأعلى للإعلام: منع ظهور ريهام سعيد و ياسمين الخطيب لمدة شهرين
الفراعنة في الصدارة.. خريطة مباريات منتخب مصر المقبلة
مصرع شخصين إثر تحطم مروحية إسعاف في كاليفورنيا
حقيقة فيديو استغاثة مواطن لمنع طرده من شقة سكنية بالعبور.. الداخلية توضح
البرلمان يحيل اعتراض الرئيس على مادة بقانون جامعة كيان إلى اللجنة العامة
الميكروباص بقي خردة.. حادث تصادم بالطريق الأوسطي اتجاه حلوان| صور
نائب رئيس الاتحاد العربي لغرفة الملاحة البحرية: تعطّل الملاحة في مضيق هرمز «سكتة قلبية» للطاقة
التجديد أم الرحيل؟.. أحمد فتوح ينتظر عرض الزمالك لحسم مستقبله
بدل زيادة السعر.. المخابز تطرح حلًا جديدًا للعيش السياحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل صرف الدعم.. اعرف الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الفئات المستحقة للدعم النقدي ضمن برنامج «تكافل وكرامة»، خاصة مع استمرار الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوجيه المساعدات إلى الفئات الأولى بالرعاية، وفقًا للضوابط والشروط المنظمة للاستحقاق.

ويستهدف البرنامج الأسر والفئات الأكثر احتياجًا، مع اهتمام خاص بالمرأة المعيلة والأسر التي لديها أبناء في مراحل التعليم المختلفة، إلى جانب عدد من الفئات التي حددتها قواعد الاستحقاق.

فئات تستحق دعم تكافل وكرامة

قال الدكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إن برنامج «تكافل وكرامة» يضم عددًا من الفئات المستفيدة، في إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تقديم الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح خلال تصريحات لقناة اكسترا نيوز،أن كبار السن الذين تجاوزوا 65 عامًا ولا يمتلكون مصدر دخل من بين الفئات المستفيدة من البرنامج، إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والسيدات اللاتي لا يمتلكن دخلًا ثابتًا، وذلك وفقًا لمعايير وشروط الاستحقاق المعتمدة.

دعم المرأة المعيلة والأسر

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى اهتمام الوزارة بدعم المرأة المعيلة، وكذلك الأسر التي لديها أبناء في مراحل التعليم المختلفة، باعتبارها من الفئات التي يستهدفها برنامج «تكافل وكرامة» ضمن منظومة الدعم والحماية الاجتماعية.

ويستمر صرف المساعدات للفئات التي تنطبق عليها القواعد والشروط، بما يضمن توجيه الدعم إلى المستحقين وفقًا للضوابط المنظمة للبرنامج.

حالات الأرامل والمطلقات

وفيما يتعلق بالأرامل والمطلقات، أوضح الدكتور أحمد عبد الرحمن أن الأرملة أو المطلقة التي تحصل على معاش عن والدها لا تستحق الاستفادة من برنامج «تكافل وكرامة» في حال توافر مصدر دعم آخر لها، وذلك وفقًا لقواعد وضوابط البرنامج.

ويأتي ذلك ضمن معايير تحديد المستحقين للدعم، والتي تعتمد على مدى توافر مصادر دخل أو دعم أخرى لدى المتقدم للحصول على المساعدة.

أكثر من 8.3 مليون مستفيد

وكشف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» تجاوز 8.3 مليون مواطن، في إطار جهود الدولة المستمرة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

ويعكس استمرار البرنامج توجه منظومة الحماية الاجتماعية نحو دعم الفئات المستحقة وفقًا للقواعد والمعايير المحددة، مع التأكيد على وصول المساعدات إلى مستحقيها.

صرف معاشات موعد صرف معاشات تكافل وكرامة منظومة الحماية الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

محمد هاني

اللاعب قلبه جامد.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

التسبيح

تسبيح إذا قلته يفتح الله لك كل أبواب الرزق.. ردده 100 مرة

غادة ضحية الاسكندرية

أمها متعرفش إنها اتقـ تلت.. أسرار جديدة في انهاء حياة سيدة الإسكندرية على يد طليقها

أسعار البيض

بعد شهور من التراجع.. قفزة مفاجئة في أسعار البيض وهذا سعر الكرتونة؟

التسبيح

التسبيح الأعظم في الليل .. كلمتان تسقط بهما جميع ذنوبك

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر خلال لقائه بسفير تايلاند

سفير تايلاند ينقل تحيات الملك ماها فاجيرالونغكورن لشيخ الأزهر وتمنياته له بدوام الصحة والعافية

شيخ الأزهر وسفير تايلاند

شيخ الأزهر يقدم 170 منحة دراسية لأبناء المسلمين في تايلاند

انطلاق التصفيات الأولية للمسابقة السنوية

انطلاق تصفيات مسابقة مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده

بالصور

الدولار والريال.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

في موسمه.. طريقة عمل الزيتون والليمون المعصفر المخلل في البيت بطعم المطاعم

الزيتون المخلل
الزيتون المخلل
الزيتون المخلل

شايف جسمك متكسّر وعضلاتك شادّة عليك؟.. سر كوب الكاكاو باللبن وفوائده المُدهشة

الكاكاو
الكاكاو
الكاكاو

قبل تطعيم الحصبة في المدرسة.. تحذير للأمهات من 8 أشياء لازم تعرفيها عن الطفل أولًا

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد