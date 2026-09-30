وكيل وزارة التضامن: استمرار دعم الفئات الأولى بالرعاية ضمن «تكافل وكرامة»

أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، أن الدولة تواصل تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية من خلال برنامج «تكافل وكرامة»، مشيرًا إلى استمرار العمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر المستحقة.

وقال عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن برنامج «تكافل وكرامة» يعد من أبرز برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للأسر والفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم المرأة المعيلة والأسر التي لديها أبناء في مراحل التعليم المختلفة.

وأضاف أن الفئات المستفيدة تشمل كبار السن الذين تجاوزوا 65 عامًا ولا يملكون مصدر دخل، والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن السيدات اللاتي لا يمتلكن دخلًا ثابتًا، مؤكدًا استمرار دعم مختلف الفئات المستحقة وفقًا لقواعد الاستحقاق.

المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن الأرملة أو المطلقة التي تحصل على معاش عن والدها لا تستحق الاستفادة من «تكافل وكرامة» في حال أصبح لديها مصدر دعم آخر، وذلك وفقًا لقواعد وشروط البرنامج، مؤكدا أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة تجاوز 8.3 مليون مواطن