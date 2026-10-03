شهيد ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي شمال غزة

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استشهد فلسطيني، اليوم السبت، جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا شمال مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر طبي قوله "إن شهيدا وصل إلى المستشفى، بالإضافة لعدد من المصابين جراء قصف مسيّرة للاحتلال قرب دوار عباس الكيلاني في بلدة بيت لاهيا".

كما أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال بالقرب من الدوار الغربي في بيت لاهيا، وآخرون جراء استهداف طائرة مسيّرة فناء منزل في بيت لاهيا.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت، في وقت سابق ن اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74 ألفا و228، فيما بلغ إجمالي الإصابات 175 ألفا و188.

وأشارت إلى أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 7 شهداء (بينهم شهيدان متأثرين بإصابتهما، وشهيد جرى انتشال جثمانه)، و20 إصابة.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغت 1445، فيما بلغ عدد الإصابات 5,052، إضافة إلى انتشال جثامين 835 شهيدًا.

ونوهت بأنه تمت إضافة 181 شهيدا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء.



