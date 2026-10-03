قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار برامج العمرة 2026.. خيارات اقتصادية وفاخرة لجميع الميزانيات
مصدر مطلع: مصر تستغرب بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن زج اسمها في أزمة إثيوبيا
وسط الركام وخيام النازحين.. مباراة كرة قدم تعيد الإبتسامة للفلسطينيين
وزير الدفاع للرئيس: نصر أكتوبر أعاد لمصر عزتها وكرامتها
الفريق أول فؤاد ذكري.. الرجل الذي حاصر إسرائيل وأغلق باب المندب في وجه العدو
سأتعامل مع الإساءة بالقانون.. أميرة أديب ترد على أزمة شهادتها على زواج رجلين
الرئيس السيسي: الاستقرار ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
أمطار غزيرة تضرب مدينتى برانى والنجيلة في مطروح | صور
المطارات المصرية تنتعش.. 235 ألف راكب زيادة خلال أغسطس وسبتمبر
الرئيس السيسي: التنمية الاقتصادية لا تُبنى في دول غير مستقرة.. والأمن ركيزة للاستثمار
أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي
بفوائد 18.25%.. تفاصيل شهادة ووديعة رد الجميل لكبار السن من بنك ناصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى مصر للتعدين تؤكد دعم الدولة للاستثمار الجاد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ماجدة بدوى

أكد النائب المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن منتدى مصر للتعدين 2026 يمثل خطوة مهمة نحو وضع قطاع التعدين في مكانته المستحقة كأحد القطاعات الواعدة القادرة على جذب الاستثمارات وتعزيز موارد الدولة ودعم الاقتصاد الوطني.

وقال قورة ، إن ما يشهده قطاع التعدين من اهتمام متزايد يعكس حرص الدولة على الاستفادة بصورة أكبر من الثروات المعدنية، وتحويلها من مجرد موارد طبيعية إلى قيمة اقتصادية وصناعية حقيقية تسهم في زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن القيادة السياسية المصرية حريصة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، بما يدعم دخول المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية، وفي مقدمتها قطاع التعدين.

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المنتدى التزام الدولة بإنجاح استثمارات الشركات ورجال الأعمال، سواء في التعدين أو غيره من المجالات، يحمل رسالة واضحة بشأن دعم الاستثمار وتوفير المناخ الملائم لنموه.

وأوضح قورة، أن المشاركة الواسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية وكبرى الشركات العالمية تعكس حجم الاهتمام بالفرص التي يتيحها قطاع التعدين المصري، خاصة مع استمرار جهود تطوير القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على نتائج المنتدى، والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف، وتوطين الصناعات المرتبطة بالخامات المعدنية، بما يحقق أعلى قيمة مضافة ممكنة من ثروات مصر الطبيعية ويدعم خطط التنمية الاقتصادية.

منتدى مصر للتعدين 2026 قطاع التعدين الاستثمارات موارد الدولة الاقتصاد الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بريطانيا والإمارات

الإمارات تهدد بريطانيا بسبب نادي مانشستر سيتي .. ما أسباب الأزمة؟

محمد رمضان

بعد شراء أرض مديرية أمن الجيزة.. هل يطوّر محمد رمضان المسجد الملاصق؟

فلاي دبي

أوقفته عُمان عن العمل .. تفاصيل مثيرة وجديدة بشأن مساعد طيار فلاي دبي

الزمالك

أحمد سليمان يكشف المرشح لمنصب المدير الرياضي للزمالك

عموتة

مدرب الأهلي يتخذ هذا القرار قبل مباراة القمة مع الزمالك.. ما الجديد؟

منتخب مصر

منتخب مصر ينفي شائعات سب إبراهيم حسن للاعبين بعد مباراة أنجولا

أرشيفي

تصعيد غير مسبوق من ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية

محمد رمضان

محمد رمضان يرد على تطوير مسجد بجوار مديرية أمن الجيزة: هنعمل شيء مُبهر وفخم

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: منتدى العلمين يوفر منصة قارية لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063

رئيس الاتحاد الأفريقي

رئيس الاتحاد الأفريقي: أفريقيا ليست سوقا للاستهلاك بل قارة للإنتاج والاستثمار

جانب من الحدث

رئيس مجموعة دانجوتي: أفريقيا تمتلك فرصًا واعدة للاستثمار والتعاون الاقتصادي

بالصور

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل

السادات.. ثعلب السياسة وقائد معركة العبور| فيديو وصور

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

الواي فاي بطيء بالليل؟.. 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

فيديو

الفريق أول فؤاد ذكري

الفريق أول فؤاد ذكري.. الرجل الذي حاصر إسرائيل وأغلق باب المندب في وجه العدو

المشير محمد عبد الغني الجمسي

صنف ضمن أبرع 50 قائدا عسكريا في التاريخ.. كشكول الجمسي وسر عبقرية حرب أكتوبر

الفريق سعد الدين الشاذلي

الفريق سعد الدين الشاذلي.. قائد التخطيط لمعركة العبور

المشير أحمد إسماعيل

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد