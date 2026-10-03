برلماني: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى مصر للتعدين تؤكد دعم الدولة للاستثمار الجاد

أكد النائب المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن منتدى مصر للتعدين 2026 يمثل خطوة مهمة نحو وضع قطاع التعدين في مكانته المستحقة كأحد القطاعات الواعدة القادرة على جذب الاستثمارات وتعزيز موارد الدولة ودعم الاقتصاد الوطني.

وقال قورة ، إن ما يشهده قطاع التعدين من اهتمام متزايد يعكس حرص الدولة على الاستفادة بصورة أكبر من الثروات المعدنية، وتحويلها من مجرد موارد طبيعية إلى قيمة اقتصادية وصناعية حقيقية تسهم في زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن القيادة السياسية المصرية حريصة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، بما يدعم دخول المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية، وفي مقدمتها قطاع التعدين.

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المنتدى التزام الدولة بإنجاح استثمارات الشركات ورجال الأعمال، سواء في التعدين أو غيره من المجالات، يحمل رسالة واضحة بشأن دعم الاستثمار وتوفير المناخ الملائم لنموه.

وأوضح قورة، أن المشاركة الواسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية وكبرى الشركات العالمية تعكس حجم الاهتمام بالفرص التي يتيحها قطاع التعدين المصري، خاصة مع استمرار جهود تطوير القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على نتائج المنتدى، والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف، وتوطين الصناعات المرتبطة بالخامات المعدنية، بما يحقق أعلى قيمة مضافة ممكنة من ثروات مصر الطبيعية ويدعم خطط التنمية الاقتصادية.