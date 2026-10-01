قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء تحذر من نشر الفضائح على السوشيال ميديا : التفاعل يشارك في إشاعة الفاحشة
طريقة التسجيل في منتدى مصر 2026.. الرابط والخطوات
الدولار والريال.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس
تحرك عاجل لحل أزمة تلاميذ يعبرون ماسورة للذهاب للمدرسة بالبحيرة
الفضالي: دعوة الرئيس للمشاركة في «منتدى مصر 2026» فرصة حقيقية للتوافق السياسي والمجتمعي
سرا .. أول لقاء بين الحكومة السورية وحزب الله منذ سقوط نظام بشار الأسد
ليست تراخيص السيارات فقط.. 5 قرارات من الرئيس السيسي في صالح المواطن
الإمارات تشكر السعودية وتثمّن تعاونها في واقعة فلاي دبي
رغم جاهزية بكين.. واشنطن تستبعد الغزو الصيني لتايوان قبل 2028
مي فاروق تؤيد قرار محمد ثروت بعدم المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية 2026 لهذا السبب
صديق رونالدو: «الدون» تعرّض للخيانة من مدرب البرتغال
استقالة رئيس دار الأوبرا المصرية و أزمة مهرجان الموسيقى العربية | القصة الكاملة وأسباب الرحيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منتدى مصر للتعدين 2026.. عمرو حمودة: زيارة الأمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار لجناح المعهد تُتوج مكانة مصر الإقليمية

معهد علوم البحار
معهد علوم البحار
نهلة الشربيني

شهد جناح المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد (NIOF) المشارك في "منتدى مصر للتعدين 2026" - والمُقام تحت رعاية وتشريف رئيس الجمهورية - زيارة رفيعة المستوى من ليتيسيا كارفالو (Leticia Carvalho)، الأمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار (ISA)، برفقة وفد أممي رفيع المستوى، للاطلاع على أحدث الإمكانيات والتقنيات البحثية والاستكشافية التي يمتلكها المعهد في مجال علوم وبحوث التعدين البحري واستكشاف الموارد الطبيعية.

وفي تصريحات صحفية، أكد الدكتور عمرو حمودة، أستاذ الجيوفيزياء البحرية ومدير "المركز الدولي المشترك للبحوث والتدريب بين السلطة الدولية لقاع البحار ومصر" والذي يستضيفه المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أن هذه الزيارة تُعد شهادة استحقاق دولية وتتويجاً للدور الريادي الذي تلعبه مصر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال أبحاث واستكشافات قاع البحار.

استكشاف المعادن البحرية: الركيزة الأساسية لمستقبل الاقتصاد المصري

وشدد الدكتور عمرو حمودة خلال تصريحاته على ضرورة وأهمية توجيه جهود الدولة المصرية واستثماراتها نحو استكشاف الثروات الطبيعية في المناطق البحرية والتوسع في التعدين البحري، مشيراً إلى أن قاع البحر الأحمر والبحر المتوسط يزخران بفرص واعدة وثروات معدنية استراتيجية غير مستغلة حتى الآن.

وقال الدكتور عمرو حمودة: “إن المستقبل الحقيقي للثروة المعدنية يكمن في أعماق البحار والمحيطات؛ حيث تحوي المياه الاقتصادية المصرية إمكانيات هائلة من المعادن الحيوية والنادرة، والرواسب التعدينية، بالإضافة إلى الموارد الهيدروكربونية من النفط والغاز، وتوجه الدولة نحو هذا القطاع الحيوي لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن القومي التعديني، ودعم الاقتصاد الوطني، وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات التكنولوجية والحديثة”.

إشادة أممية بإمكانيات المعهد ومركز الحد من المخاطر البحرية

وأوضح الدكتور عمرو حمودة أن الأمين العام للـ ISA والوفد الأممي المرافق لها استمعوا خلال جولتهم بمعرض المعهد، الذي أقامه قسم الجيوفيزياء البحرية ومركز الحد من المخاطر البحرية (MHMC)، إلى شرح تفصيلي حول المنظومة المتكاملة للمسح الجيوفيزيائي والأبحاث البحرية، وما يمتلكه المعهد من بنية تحتية علمية متطورة تضاهي المراكز الدولية.

وأضاف: “أبدت السيدة ليتيسيا كارفالو إعجاباً كبيراً بالمستوى التقني المعروض، وبخاصة الدور الذي تقوم به السفينة البحثية الاستكشافية 'سلسبيل' ، والتكامل الفريد بين أحدث تقنيات المسح الجيوفيزيائي ، وجمع العينات الجيولوجية القاعية ، واستخدام الغواصات والمركبات المسيرة عن بُعد (ROV / AUV)، إلى جانب قدرات التفسير والتحليل الرقمي المتكامل للبيانات المورفولوجية والبيئية”

تمكين الكوادر الإفريقية والعربية عبر المركز الدولي المشترك

وأشار الدكتور حمودة إلى أن اللقاء شهد مناقشة تفعيل وتطوير برامج "المركز الدولي المشترك للبحوث والتدريب"، والتي تهدف إلى بناء القدرات وتدريب الكوادر الوطنية والإفريقية والعربية في مجالات استكشاف قاع البحار، وتقييم الأثر البيئي، وإدارة الموارد البحرية غير الحية وفق المعايير والتشريعات الدولية التي تقرها السلطة الدولية لقاع البحار.

واختتم الدكتور عمرو حمودة تصريحاته قائلاً: “إن استضافة المعهد لهذا المركز الدولي وتواجد قيادة السلطة الدولية لقاع البحار في جناحنا بـ 'منتدى مصر للتعدين 2026' يؤكدان رؤية القيادة السياسية والحكومة المصرية نحو الاستغلال المستدام للثروات التعدينية والبحرية، ورسم خارطة طريق تعزز الشراكة مع المجتمع الدولي للحفاظ على البيئة البحرية وتنميتها بشكل متوازن ومستدام.”.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي معهد علوم البحار المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

محمد هاني

اللاعب قلبه جامد.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

بوابة مرور مصر التابعة لوزارة الداخلية

قبل ساعات من خفض رسومها.. خطوات وإجراءات تجديد رخصة السيارة إلكترونيًا

التسبيح

تسبيح إذا قلته يفتح الله لك كل أبواب الرزق.. ردده 100 مرة

أسعار البيض

بعد شهور من التراجع.. قفزة مفاجئة في أسعار البيض وهذا سعر الكرتونة؟

غادة ضحية الاسكندرية

أمها متعرفش إنها اتقـ تلت.. أسرار جديدة في انهاء حياة سيدة الإسكندرية على يد طليقها

ترشيحاتنا

القهوة وعصير البرتقال

تفطر بإيه فيهم.. مقارنة بين تأثير القهوة وعصير البرتقال في الصباح

حمى الضنك

بعد إعلان الطوارئ في أمريكا.. ما علاج حمى الضنك

الدورة الشهرية

مش هتحسي بالألم تاني.. 13 طريقة لعلاج تقلصات الدورة الشهرية

بالصور

الدولار والريال.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

في موسمه.. طريقة عمل الزيتون والليمون المعصفر المخلل في البيت بطعم المطاعم

الزيتون المخلل
الزيتون المخلل
الزيتون المخلل

شايف جسمك متكسّر وعضلاتك شادّة عليك؟.. سر كوب الكاكاو باللبن وفوائده المُدهشة

الكاكاو
الكاكاو
الكاكاو

قبل تطعيم الحصبة في المدرسة.. تحذير للأمهات من 8 أشياء لازم تعرفيها عن الطفل أولًا

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد