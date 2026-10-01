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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفود سياحية من 3 دول تزور بني حسن بالمنيا

وفود سياحية تزور المناطق الأثرية
وفود سياحية تزور المناطق الأثرية
ايمن رياض

استقبلت منطقة بني حسن الأثرية بمحافظة المنيا، اليوم، وفودًا سياحية من ألمانيا والنمسا وسويسرا، بالتزامن مع بدء الموسم السياحي، حيث حرص الزائرون على تفقد المقابر الأثرية والتعرف على ما تضمه من نقوش ومناظر فنية توثق جانبًا مهمًا من تاريخ الحضارة المصرية القديمة، في ظل تنوع الجنسيات الوافدة إلى المحافظة.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تمتلك مقومات أثرية وسياحية متنوعة تؤهلها لاستقبال المزيد من الوفود من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أهمية القطاع السياحي في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل، ومؤكدًا أن تنوع جنسيات الزائرين يعكس ما تتمتع به المنيا من مكانة على خريطة السياحة الثقافية والأثرية.

وأوضح المحافظ أن توافد السائحين من دول مختلفة يمثل فرصة للتعريف بالمواقع الحضارية والتاريخية التي تزخر بها المنيا، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للزائرين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، بما يعكس الصورة الحضارية للمحافظة ويدعم جهود جذب المزيد من الحركة السياحية.

وتُعد منطقة بني حسن الأثرية من أبرز المواقع الأثرية بالمنيا، لما تضمه من مقابر منحوتة في الجبل ترجع إلى عصر الدولة الوسطى، وتتميز بما تحويه من نقوش ومناظر فنية تسجل جوانب متعددة من الحياة اليومية والأنشطة المختلفة في مصر القديمة، بما يمنحها أهمية خاصة ضمن مسارات السياحة الثقافية والأثرية بالمحافظة.

المنيا محافظ المنيا الوفود السياحيه

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