محافظ المنيا يُعلن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، التى تنفذها وزارة الصحة والسكان، في إطار جهود الدولة لتعزيز برامج الوقاية والحفاظ على صحة الأطفال، مؤكدًا توفير الدعم اللازم للفرق الطبية وتذليل أي معوقات لضمان وصول خدمات التطعيم إلى جميع المستهدفين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأكد المحافظ أهمية المشاركة في الحملة والالتزام بتطعيم الأطفال المستهدفين، باعتبار التطعيم أحد أهم وسائل الوقاية من الأمراض المعدية والحد من انتشارها، موجّهًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق المستمر مع القطاع الصحي ودعم أعمال الفرق الطبية بما يضمن تحقيق أعلى معدلات التغطية والوصول إلى مختلف المناطق، بما فيها القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضحت الدكتورة مروة إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تستهدف جميع الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة، مشيرة إلى أن التطعيم متاح مجانًا من خلال الوحدات والمراكز الطبية والفرق المتنقلة، مع توفير الفرق الطبية اللازمة لتنفيذ أعمال الحملة وفق الضوابط والإجراءات الصحية المعتمدة.

ودعت وكيل وزارة الصحة جميع الأسر وأولياء الأمور إلى الحرص على تطعيم أبنائهم خلال فترة الحملة، مؤكدة أن وعي الأسر بأهمية التطعيم يمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز الوقاية وحماية الأطفال من الأمراض المعدية ومضاعفاتها، مع استمرار أعمال المتابعة الميدانية لضمان وصول الخدمة إلى جميع الفئات المستهدفة.