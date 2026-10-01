محافظ المنيا يوفّر تيسيرات السفر لـ 5 فائزين بعمرة تحيا مصر إلى الأراضي المقدسة

غادرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، الحالات الفائزة برحلات العمرة المجانية المقدمة من صندوق «تحيا مصر»، مدينة المنيا متوجهة إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادًا للسفر إلى الأراضي المقدسة وأداء مناسك العمرة، وسط أجواء من الفرحة والسعادة بتحقيق أمنية غالية طال انتظارها.

ووجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتوفير سيارة ميكروباص سياحي مكيف لنقل الفائزين من مدينة المنيا إلى مطار القاهرة الدولي ذهابًا وعودة، حرصًا على راحتهم وتخفيفًا للأعباء عن كاهلهم، وتوفير وسيلة انتقال مناسبة خلال رحلة السفر.

وكان محافظ المنيا قد سلّم، الخميس الماضي، تأشيرات العمرة المجانية لـ5 حالات، برعاية صندوق «تحيا مصر»، إلى جانب تسليمهم جوازات السفر والتأشيرات، وتوفير حقائب سفر متكاملة تضمنت ملابس الإحرام، ومواد غذائية ومعلبات تكفي احتياجاتهم طوال فترة الرحلة، بما يساعدهم على الاستعداد للسفر وأداء المناسك في أجواء ميسرة.

وأعرب الفائزون وذووهم عن بالغ سعادتهم بهذه اللفتة الإنسانية، مقدمين الشكر والتقدير للواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وصندوق «تحيا مصر»، على ما قُدم لهم من دعم وتيسيرات، مؤكدين أن الرحلة تمثل أمنية غالية تحققت، وتحمل لهم مشاعر كبيرة من الفرحة والامتنان، سائلين الله أن يكتب لهم عمرة مقبولة وعودة سالمة إلى أرض الوطن.

