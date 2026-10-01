المنيا.. 2338 خدمة طبية والكشف المجاني على المواطنين بقافلة في سمالوط

نظمت مديرية الصحة بالمنيا ، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية "اسطال" التابعة لمركز سمالوط، وذلك خلال يومين بمقر وحدة قرية اسطال بمركز سمالوط شمال المحافظة لتقديم خدمات الكشف الطبي والفحوصات وصرف العلاج بالمجان للمواطنين ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، ورعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.

​وقالت الدكتورة وفاء عادل مسؤول القوافل الطبية، أن فعاليات القافلة أسفرت عن تقديم 2338 خدمة طبية متنوعة، شملت توقيع الكشف الطبي على 985 حالة مترددة، مع توفير الأدوية والفحوصات الطبية اللازمة بالمجان ، في تخصصات الباطنة والجراحة والأطفال ونساء وتنظيم الأسرة والجلدية والأسنان

​كما تضمنت القافلة عددًا من الخدمات الطبية والفحوصات المصاحبة، حيث تم إجراء تحليل دم ، وموجات صوتية ، وإجراء أشعة سينية ، والكشف المبكر عن الضغط والسكر وتحويل عدد من الحالات التي تحتاج تدخلات اكبر الي مستشفيات لتلقي الخدمه الطبية المتخصصة المطلوبة ، وتنظيم ندوات للتثقيف الصحي .

​وتأتي هذه القوافل ضمن جهود وزارة الصحة والسكان ومديرية الصحة بقيادة الدكتورة مروة إسماعيل وكيل الوزارة ومتابعة الدكتورة الشيماء علي وكيل المديرية ، لتوفير الرعاية الصحية المجانية للمواطنين، وتعزيز إتاحة الخدمات الطبية بالمناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".