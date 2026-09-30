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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 304 مخالفات وضبط 10 أطنان أغذية فاسدة خلال حملات تموينية بالمنيا

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
ايمن رياض

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتصدي الحاسم لأي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية أو طرح أغذية غير صالحة للاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والرقابية تواصل متابعتها الميدانية للأسواق لضمان توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات المقررة، فضلًا عن متابعة الالتزام بالإعلان عن الأسعار، بما يحفظ حقوق المواطنين ويحد من الممارسات غير القانونية.

من جانبه، استعرض المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، نتائج الحملات الرقابية التي نفذتها المديرية بالتنسيق مع الإدارات التموينية والجهات المعنية، والتي أسفرت عن تحرير 304 مخالفات تموينية، بواقع 281 مخالفة بالمخابز البلدية و23 مخالفة بالأسواق والمحال التجارية.

وأوضح وكيل الوزارة أن مخالفات المخابز شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وغلق مخابز دون الحصول على عذر أو تصريح مسبق، وعدم وجود موازين معتمدة، وعدم الإعلان عن لوحة التشغيل والتعليمات الرسمية، فضلًا عن مخالفات اشتراطات النظافة، والامتناع عن تسليم بون الصرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش الدوري.

وفي مجال الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، تم تحرير 23 محضرًا لمخالفات تنوعت بين عدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع، وحيازة سلع مجهولة المصدر.

أغذية فاسدة 

كما أسفرت الحملات عن ضبط والتحفظ على كميات كبيرة من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تضمنت 10 أطنان من المخللات و100 كرتونة عصير، إلى جانب كميات من مصنعات اللحوم والأرز باللبن منتهية الصلاحية، فضلًا عن ضبط كميات من ملح الليمون والبسكويت غير المطابق للمواصفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمضبوطات.

محافظ المنيا مديرية التموين حملات تموينية الأسواق والمخابز البلدية أغذية فاسدة

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